¿Dónde se jugará el Xerez Deportivo-Balona de la decimotercera jornada?

El encuentro de la decimotercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación que debe enfrentar al Xerez Deportivo (el de toda la vida) y a la Real Balompédica Linense el próximo domingo 24 del presente mes de noviembre no tiene, a estas alturas, ni escenario, ni, por ende, horario determinado. Lo único que está claro es que el duelo no podrá dirimirse en el Municipal de Chapín de Jerez, que se encuentra en pleno proceso de resiembra. Los locales barajan tres opciones: el Pedro Garrido (antes La Juventud), también de Jerez, en el que los albinegros ya jugaron un amistoso este verano; el Antonio Gallardo de Arcos e incluso solicitar el cambio de orden y, si la Federación Española concediese el permiso pertinente, que el duelo de la primera vuelta se escenficase en el Ciudad de La Línea.

El conjunto azulino, en principio, tiene previsto celebrar este enfrentamiento en el Pedro Garrido, pero el mal estado del césped y el reducido aforo -por mucho que el Ayuntamiento contempla la colocación de una grada supletoria- le han conducido a plantearse un escenario alternativo para que todos sus aficionados pueden tener cabida. Esta opción no está aún descartada del todo y depende del resultado de las gestiones una vez agotadas las otras dos vías que maneja.

Es verdad que el rectángulo de juego del Pedro Garrido está en muy mal estado. Mucho peor incluso que cuando los albinegros jugaron en ese estadio en agosto ante este mismo rival en un duelo en el que cayaeron lesionado Ale Hernández con un problema de rodilla tras pisar mal y Carlos León, con una rotura de fibras. Tampoco sorprende que el terreno de juego haya ido a peor ya que en ese escenario tienen que jugar sus partidos desde que comenzó la resiembra de Chapín los dos equipos de Jerez de la Segunda RFEF, el Jerez Industrial y el Zona Oeste.

La segunda selección es utilizar el Antonio Gallardo de Arcos, cuya resiembra está a punto de finalizar. Ambos clubes han llegado a un acuerdo y no existe problemas alguno para que el Xerez CD disputase allí su enfrentamiento ante los albinegros, pero el aforo también se podría constituir en un obstáculo insalvable.

La única grada habilitada en estos momentos es Tribuna, con capacidad para menos de tres mil espectadores (a los partidos del Xerez Deportivo suelen acudir más de cinco mil), y tendrían que instalarse también gradas supletorias, lo que supone que el club tendría que realizar un importante desembolso. El Arcos, titular del campo, debe recibir como local ese fin de semana a la Roteña en encuentro de la Primera Andaluza, pero estaría dispuesto a fijar ese encuentro o bien el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, para que el Xerez Deportivo lo pudiese hacer el mismo domingo a las 17:30 (que en principio es la hora fijada).

Carlos León es ayudado a abandonar el césped del Pedro Garrido en el amistoso del pasado mes de agosto / Carlos Aranda

Pero hay otra alternativa más, que de momento se antoja la más complicada. El Xerez CD ha solicitado a la Balona el permiso para pedir a la Española un cambio de orden del compromiso. Los azulinos aún no han recibido la respuesta del equipo de La Línea, pero la intención de la entidad que comanda Andrés Roldán es mantener buenas relaciones con todos los clubes y, tras la preceptiva consulta al entrenador, Javi Moreno, no parece que los albinegros vayan a plantear problemas en ese apartado. Por un lado porque la idea de jugar en un campo que pudiese provocar más lesiones asusta en la caseta especialmente castigada en ese apartado. Y por otro porque de esta forma la escuadra albinegra, que el próximo domingo 17 visita al Águilas en Lorca, se evitarían hacer frente a un doble desplazamiento en un momento en el que situación deportiva es muy delicada, ya que ocupa la penúltima plaza de la clasificación.

Esta vía no es fácil, ya que la Española no suele aceptar ese tipo de solicitudes salvo por un motivo de fuerza mayor. De hecho, esta misma temporada en Primera RFEF, Antequera y Marbella reclamaron a la Federación el intercambio de los encuentros por la resiembra de El Maulí y la RFEF mandó el partido a La Rosaleda de Málaga. El club antequerano no aceptó por el alto coste que suponía y, finalmente el choque quedó aplazado, una posibilidad que no parece que pueda contemplarse en este caso... aunque nunca se sabe.