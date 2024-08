La Balona cierra la pretemporada con derrota y más lesiones (2-0)

La Real Balompédica Linense no pudo cerrar con peor balance su pretemporada 2024-25. Por un lado cayó 2-0 ante el Xerez Deportivo (el de toda la vida) en el partido único del Trofeo de la Vendimia, en Jerez. Pero perder, con una como poco imagen muy gris, ante un rival no ya de la misma categoria (Segunda Federación), sino del mismo grupo (IV), no deja de ser una anécdota a estas alturas del verano. Lo realmente importante es que el equipo albinegro se dejó en el céspes de La Juventud (ahora denominado Pedro Garrido) a dos jugadores, por un lado al recién llegado Carlos León y por otro a Ale Hernández, el hombre que está llamado a llevar la manija de su juego. Mucho peaje para una plantilla a la que han perseguido los contratiempos físicos durante todo el periodo de preparación y a la que esa circunstancia le está pasando factura.

La Balona ya comparecía en Jerez con notables ausencias. Sin ir más lejos las de Carlos Cano y Fran Carbià, que ya estaban siendo habituales, y también la de José Antonio, que arrastra molestias y al que el técnico, Miguel Rivera, quiso proteger pensando ya en el arranque liguero.

Por esta casusa el míster se vio obligado a confeccionar un once que no se puede decir propiamente que se constituyese en un ensayo general. Atrás defendían en línea de cuatro David Hernández, Sergio Chica, Fran Moreno y Connor Ruane. Alberto Martín y Ale Hernández como mediocentros, Carlos León y Joao Pedro en las bandas, con el algecireño Alberto Fuentes como segunda punta y Jack Harper como referente ofensivo.

Once inicial de la Balona en el Trofeo de la Vendimia / Manuel Aranda

Pero ya a los diez minutos, cuando los equipos aún se estaban tomando la matrícula, llegó el primer problema. Carlos León sintió un pinchazo en un sprint y tuvo que abandonar el rectángulo de juego en brazos de algunos de sus compañeros. Mala pinta.

En el momento en el que los visitantes jugaban con diez, porque Adri Carrasco se preparaba para entrar, el Xerez Deportivo rentabilizó su superioridad numérica para anotar el primer tanto. desde la derecha de Sergio que Ricky, absolutamente carente de vigilancia, remataba de cabeza en el segundo palo, entrando el balón en la meta visitante tras golpear en el larguero.

La unión de esas dos circunstancias condicionó al equipo de La Línea, que se descentró. A partir de ese momento no tuvo ni la implicación ni el orden deseado y se vio en algunos momentos desaborlado por el Deportivo, que durante los noventa minutos incluso pudo obtener una renta más amplia, pero lo evitaron alguna parada de mérito de los guatdametas balonos y que tanto Charaf como Armengol estrellaron el balón en el larguero en la misma jugada.

El partido se volvió turbio por momentos. Joao Pedro y Fran Moreno entraron al trapo en acciones que terminaron con amagos de tangana. David García y Reina se hacían grandes en la medular local, mientras la Balompédica se desquebrajaba por el centro.

La Balona, que se dejó ver poquisímo en ataque (y poquísimo ya es un término generoso) replicó primero con un centro de Connor Ruane que remató Jack Harper a las manos de Isma Gil y a renglón seguido en una acción que culminó Joao Pedro, pero incluso antes de que su disparo entrase en el marco el árbitro ya había penalizado su acción con falta previa.

Ale Hernández se va con lágrimas

Ale Hernández, en un lance del partido, antes de caer lesionado / Manuel Aranda

Y a como a perro flaco todo se le vuelven pulgas en la penúltima acción del primer periodo llegó el segundo revés físico para los hombres de Miguel Rivera, de nuevo en forma de lesión. Ale Hernández, en una disputa con Charaf, se tiraba al suelo y tras ser atendido abandonaba el terreno de juego entre lágrimas. Su plaza la ocupó el sanroqueño Nono Coronil.

En la última acción de la primera mitad, el equipo de casa doblaba su ventaja en un saque de esquina que remataba Sergio López y rechazaba José Serrano. La pelota le llegó a Iago Díaz, que con calidad la puso pegada al palo izquierdo. Otra vez lesión y gol en contra. Dos-cero y a vestuarios.

Nada más comenzar la segunda mitad, el Xerez Deportivo pudo hacer el tercero en dos acciones consecutivas que tuvieron el mismo desenlace: balón al larguero. En la primera Charaf remataba a la media vuelta y en el rechace era Armengol el que también se topaba con el travesaño.

El resto del segundo periodo sobró. La Balona no estuvo nunca en el partido y el Xerez Deportivo, que se sabía ganador de su torneo, tampoco puso mucho interés en hacer sangre.

En un partido de Liga las críticas hubiesen sido mucho más duras para una Balona carente de criterio y de intensidad. Ahora cabe decir que lo mejor que le ha pasado a la Baona es que ha acabado la pretemporada y habrá que esperar que con ella la plaga de lesiones que le viene persiguiendo casi desde el primer día de entrenamientos.