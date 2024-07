Jack Harper llega a la Balona para recuperar confianza

La Línea/El delantero hispano-escocés Jack Harper llega a la Balona avalado por el ex albinegro José Manuel Carrasco, con el que coincidió la temporada pasada en el Marbella. "Desde el primer momento me habló muy bien, me dijo que este club me puede venir perfecto para para volver a coger confianza, que me van a arropar y me van a dar toda la ayuda posible. Me habló personalmente de gente dentro del club que es muy cercana gracias a él elegí este club", indicó el atacante en su presentación en el Museo Taurino de La Línea.

El director deportivo balono, Mario Galán, destacó que el fichaje de Harper era "complicado", pero que se ha hecho posible "por las ganas que tenían él y su hermano (Ryan Harper, ex jugador entre otros equipos del Algeciras), que es su representate y tenemos muy buena relación".

Jack Harper también agradeció el interés mostrado por el entrenador, Miguel Rivera. "Desde el primer momento que supo que había posibilidades de salir del Marbella estuvo atento a la situación, quedamos a toma café y desde el primer momento noté la seriedad del club, noté el profesionalismo que le iba a meter el míster este año al club. Así que estoy agradecido a todo el mundo que ha hecho que pase esto", destacó.

El delantero albinegro también tuvo elogios para su nueva afición. "Vine a jugar aquí hace unos meses un día lluvioso y estaba allí la afición presente, que tiró del carro ese día, y nos ganaron. Se notaba en el cariño que tiene la gente de La Línea hacia el club, así que tengo muchas ganas de ascender otra vez y por qué no hacerlo este año. Creo que este club merece estar en categorías superiores, la gente, la ciudad y el club. Creo sinceramente que se está haciendo una buena plantilla de jugadores serios, de buenas personas, que eso hace muy buen vestuario. Tengo la sensación de que va a ser un buen año", señaló.

Harper aclaró que aunque su familia es escocesa nació en España. "Me gusta decir que soy un guiri con arte", afirmó antes de confesar que en la Europa "iba con todos los equipos que jugaban contra Inglaterra, y obviamente con España, así que la final la vi con la camiseta de España y lo celebré como el que más".

El atacante conoce de la actual plantilla albinegra sobre todo a Sergio Chica, con el que jugó en el Atlético Malagueño, con el que también logró un ascenso. "Él también desde el primer día estaba intentando convencerme, hablándome bien de lo poco que todavía ha visto del club, así que sí tengo ganas de reencontrarme con él", señaló.