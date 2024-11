Javi Moreno: "Se nos acabó la gasolina en el minuto 80, pero el equipo lo dio todo"

Javi Moreno, el entrenador de la Real Balompédica Linense, entiende que su equipo "lo dio todo" en la derrota ante el Orihuela, en un partido que se decidió "en un detalle" con el postrero gol visitante. "Se nos acabó la gasolina en el minuto 80", aceptó Moreno.

"El partido estuvo muy igualado, muy disputado por los dos. Se iba a ir en un pequeño detalle y así se lo dije a los jugadores en la media parte. Acabo de ver el gol y al final es más acierto de ellos que fallo nuestro. No tengo nada que reprochar a los jugadores, creo que hicieron un partido muy serio. Nos tocó sufrir porque nos tocó, pero sé que lo dejaron todo. Ahora estamos jodidos, a partir del martes a pensar en el Águilas", manifestó.

"Esto es fútbol y es para valientes", sentenció el albinegro al ser preguntado por la forma cruel de encajar el tanto. "Hay que levantar la cabeza cuando te pegan un palazo así fuerte y seguir, no queda otra. Ceo que no merecimos este golpe y estamos jodidos, pero es fútbol. Habrá otros partidos que pase al revés", insistió Moreno.

"El equipo hasta el minuto 80 estuvo perfecto, luego es verdad que se nos acabó la gasolina y sufrimos. Hay que ser realistas. Los chicos dieron todo y les doy las gracias por el esfuerzo. Enfrente tienes un rival que son buenos y que metieron un golazo. Defendimos bien las faltas laterales y los saques de esquina, casi no les permitimos ocasiones, creo que lo más justo habría sido un cero a cero", expresó.

"No me voy a lamentar ni pegar cabezazos contra la pared, lo he vivido muchas veces. Para mí lo peor hubiera sido entrar para dentro y ver que el equipo no lo hubiera dado todo, entonces me iría enfadado y triste", subrayó.

El técnico de la Balona cree que la plantilla está dando pasos adelante: "El equipo va en buena línea, sé que es difícil decir esto porque estamos en una situación complicada, pero quedan muchas jornadas y vamos a intentar dar la vuelta".

"Tenemos muchos lesionados, seis o siete tíos, pero no es una excusa. Yo me fijo en los que están disponibles, que intentan hacerlo lo mejor posible. Cuando recupere a todos, veremos hasta dónde llegamos", acabó.