Romerito: "Como bajemos el nivel, nos convertimos en un equipo tirando a la zona baja"

Antonio Ruiz Romerito, entrenador de la Balona, lamentó el papel de su equipo en la derrota por 1-0 ante el Sevilla Atlético. "Fue un partido disputado. Empezamos bastante bien, con posesión pero sin llegar a portería, con sensación de peligro pero sin tener tiro. Quitando esos 25 minutos, después no generamos nada. En la segunda parte no creamos ni peligro. Es verdad que teníamos bajas, pero el Sevilla B también" indicó el técnico.

"Recibimos el gol en una estrategia cuando habíamos comentado que tenían peligro. Ellos a nivel defensivo en la estrategia eran débiles, pero no lo aprovechamos. Según lo que se vio, el empate pudo ser lo más justo, pero al final se trata de meter gol y el Sevilla metió uno mas que nosotros y se llevó el partido", explicó el preparador.

Romerito también se refirió al rendimiento de algunos de sus jugadores: "Ellos tenían bajas y nosotros también, pero teníamos que haber intentado ganar el partido. Nosotros, como bajemos el nivel, nos convertimos en un equipo muy normalito y tirando a la zona baja. Si no mantenemos la intensidad, la agresividad alta y vamos de verdad, no conseguimos nada. Tenemos que estar peleando por la permanencia, que se olviden de otra cosa. Esta semana hemos incidido mucho en que tenemos 28 puntos, pero que si pierdes dos o tres partidos te metes abajo. Los actores son los jugadores, se les da la enhorabuena cuando lo hacen bien pero hoy no hay que dársela. Y el primer culpable soy yo, pero ellos también tienen que mirarse y tienen que aumentar el nivel. Si no, cuando empecemos a recuperar gente, irán cayéndose. Eso es así de claro. Y todavía está el mercado de enero. Hay que pegar un apretón más y ellos lo saben".

El entrenador de la Balona hizo hincapié en la falta de peligro que mostró su equipo: "Llegamos, pero sin centrar. Al portero apenas le hemos tirado a puerta. Y lo trabajamos durante la semana. En el descanso lo comentamos, que si no hacen lo que pedimos, cuando se vaya recuperando la gente, se irán cayendo. Si no le sacamos rendimiento, tendrán que entrar otros. Estoy súper cabreado, y mira que no lo suelo estarlo nunca", reconoció.

"Con los cambios intentamos tener más presencia arriba, pero tampoco teníamos mucho más. No teníamos gente de banda. La de Jeremy es una autoexpulsión, te quedas con 10 y ya es más difícil. Luego hubo muchas pérdidas de tiempo, que aunque nosotros no solemos hacerlo, es normal jugándose lo que se jugaba el Sevilla Atlético. Siendo jóvenes han jugado como veteranos, se han ganado los puntos y se lo merecen porque han marcado un gol más y ya está", sentenció.