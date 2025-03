Resultados, clasificación y resumen de la jornada 29 en el grupo IV de la Segunda Federación

La vigésimo novena jornada en el grupo IV de la Segunda Federación devolvió al liderato al Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón y Nico Delmonte, que venció en Granada al filial nazarí y se benefició del empate de La Unión Atlético en casa con el Estepona. El Atlético Antoniano de otro exbalono, Diego Galiano, vuelve a plaza de play-off tras su meritorio triunfo sobre el UCAM Murcia, merced a dos tantos de otro exalbinegro Adri Peral.

En lo que concierne a la Balona, su derrota a manos del Águilas (0-1) le sitúa a seis puntos de la permanencia directa que marca la Deportiva Minera tras caer en Chapín. Los de Romerito siguen a tres de la plaza que puede condenar a jugar la promoción merced a la inesperada derrota del San Fernando en casa ante el sempiterno colista Don Benito. El Xerez Deportivo (el de toda la vida) que el próximo domingo (18:00) visita La Línea, fue precisamente el que ajustició a la Deporrtiva Minera.

La cosa comenzó a ponerse fea para la Balona durante la mañana, con el inesperado triunfo del Xerez DFC (el de nuevo cuño) del exbalono Antonio Fernández Rivadulla, en su visita a un Almería B que afrontaba la contienda en la cuarta plaza y que ahora la mantiene, pero seguido muy de cerca Antoniano y Estepona. Era la primera victoria a domicilio de los jerezanos después de cuatro meses.

Abraham celebra el tanto que le dio el triunfo al Xerez DFC en Almería / Xerez DFC

"Golpe de autoridad para allanar el camino de la salvación (0-1)" titula Manuela Romero en Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly. "Sí se puede. Golpe de autoridad. El Xerez DFC se ha impuesto por 0-1 al Almería B con un gol del pichichi Abraham a los siete minutos en un partido sobresaliente, en el que ha sido superior de principio a fin a un equipo que pelea por el ascenso, pero que en ningún momento pudo demostrar su nivel por el gran planteamiento de Antonio Fernández, que le ganó de forma clara la partida a Lasarte. La próxima jornada en Chapín, partidazo. Los azulinos reciben a los de Dani Mari. Máxima emoción", señala en la crónica.

También en horario matinal e igualmente en ese grupo de equipos que pelea por evitar el descenso, el Mirandilla sumó en Linares (2-2) un punto insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que los locales acabaron el partido con nueve futbolistas por las expulsiones de Isra (39') y del exbalono Hugo Díaz (76' por doble amarilla). Los futbolistas de Algeciras Rubén Domínguez y Raúl Pereira fueron titulares, mientras que el linense Celso Bermejo saltó al campo en el 90' para relevar de manera testimonial a Álvaro Bastida.

"El Linares Deportivo amarró un punto en Linarejos en la visita del Cádiz Mirandilla (2-2) en un choque que fue una auténtica montaña rusa de emociones. Los azulillos, muy superiores en la primera media hora, se adelantaron con un tanto de Isra García (7'). En su primera llegada el filial cadista igualó en el 37' por medio de Lebri y apenas dos minutos después el propio Isra García fue expulsado" ,sostiene Jesús S. Tudela en Jaén Hoy, otro de los medios del Grupo Joly.

Un momento del Linares-Cádiz Mirandilla

"En la segunda mitad, pese a estar con uno menos, Hugo Díaz (56') de penalti [en su segundo intento, porque el primero, detenido por el algecireño Rubén fue invalidado] puso de nuevo en ventaja a los linarenses, que vieron como Lebri, que firmó un doblete, igualó la contienda poco después. El tramo final estuvo marcado por la segunda amarilla a Hugo Díaz, que dejó a los de Pedro Díaz con nueve y peleando hasta el final por mantener las tablas", abunda.

El Villanovense, que dentro de dos semanas recibirá a la Balona, firmó casi su adiós definitivo a la categoría al perder 1-2 a manos del Orihuela. Ruyman, de penalti (26'), adelantó a los de casa, pero el exbalono Pitu (40') igualó antes del descanso y Gonzalo Serrano sentenció a los de Villanueva de la Serena con un doloroso tanto en el 91'.

Ya por la tarde llegó la única buena noticia para los balonos, el revés sufrido por el San Fernando a manos del Don Benito, que llevaba toda una vuelta sin celebrar una victoria (0-1). Oussama en una jugada individual (48') hizo el tanto de los calabazones, que ponen en tela de juicio la continuidad de Dani Mori en el banquillo azulino.

"Enésimo despropósito del San Fernando, que pierde ante el colista (0-1)", titula Jordi Agabo su crónica en Diario de Cádiz, el periódico Decano del Grupo Joly.

"Esto no funciona. Y lo peor es que no se le ve remedio. El San Fernando es un cúmulo de despropósitos y cuenta sus actuaciones por bochorno. Ante el colista, el Don Benito, ese equipo que no había ganado ni un solo partido en toda una vuelta, que solamente había conseguido cuatro empates y que no conseguía un triunfo desde su enfrentamiento ante el San Fernando en casa, ese que terminó con la era Iriondo, volvió a caer de manera estrepitosa", escribe. "Y lo malo no es la derrota en sí, porque los resultados de los equipos implicados resultaron beneficiosos. Lo malo es la sensación de un equipo que parece estar muerto".

La lucha por arriba

En lo que se refiere a la pelea por la parte alta, La Unión Atlético del linense José Miguel Campos firmó tablas con el Estepona (1-1), lo que le ha costado el liderato a los murcianos en beneficio del Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón y Nico Delmonte, tras su victoria en Granada.

"El CD Estepona sumó un buen punto en la complicada visita al campo del líder, el Polideportivo Municipal de La Unión. Un choque entre dos equipos que aspiran al ascenso y que demostraron por qué están en la parte alta de la tabla. El algecireño Francis Ferrón (ex de la Balona) adelantaba a los diez minutos al equipo local , mientras que Dago, en el 68', igualaba en su segunda jornada consecutiva marcando. Un reparto de puntos que saca al Estepona de playoff y le coloca sexto a un punto. Ocho jornadas sin perder llevan los rojillos", recuerda Francisco Acedo en Al Sol de la Costa.

En un duelo directísimo, el Atlético Antoniano se aferra a su derecho a soñar con el play-off tras superar 2-1 nada menos que al UCAM de Murcia, que se mantiene tercero a pesar de enlazar dos derrotas consecutivas, una racha que pone en entredicho la continuidad de su técnico, Javi Motos. El protagonista del encuentro fue otro exalbinegro, Adri Peral, que hizo los dos tantos del conjunto de Lebrija (24' y 47'). Amín había empatado en el 44''.

El Antoniano celebra en vestuarios su triunfo sobre el UCAM Murcia

"El UCAM Murcia encaja una derrota ante el Antoniano (2-1). Los universitarios suman su segunda derrota consecutiva y vuelven a dar ventaja a sus perseguidores en la carrera por los playoffs. La falta de acierto de cara a puerta volvió a ser clave para que los de la Universidad Católica no consiguieran acabar remontando el encuentro. Los de Javi Motos están a 9 puntos de La Unión y la derrota ha hecho que Almería B y Antoniano les coman terreno y se pongan a muy poca distancia de ellos. La directiva que tenía al técnico universitario en el punto de mira se sentará esta semana para ver el futuro de Javi Motos en el banquillo" del equipo universitario, sostiene Paco Pepe M.M. en La Opinión de Murcia.

El que ha sumado la semana perfecta es el Juventud de Torremolinos, que, merced a su comodín del encuentro aplazado del miércoles con el Águilas (0-2) ha sumado nueve puntos en siete días. Los malagueños encadenan seis victorias consecutivas. Servetti (17') y Runy (80') hicieron los goles de los malagueños.

Un momento del Recreativo de Granada-Juventud de Torremolinos / Granada Hoy

"La temporada del Recreativo Granada está siendo para olvidar. El filial nazarí volvió a sumar otra derrota en casa, esta vez por 0-2 ante el Juventud Torremolinos, rival que aspira al ascenso, y da un paso más en su camino a la Tercera Federación", resume Rubén Casamitjana, en Granada Hoy, del Grupo Joly, en una crónica titulada "El Recreativo de Granada, cuesta abajo y sin frenos".

Por último, el Xerez Deportivo derrotó a la Deportiva Minera (3-2) justo antes de visitar a la Balona en un partido preñado de sobresaltos.

"Locura total en Chapín. El Xerez Club Deportivo se ha llevado tres puntos importantísimos gracias a un gol de Armengol en el minuto 90 y se sitúa a un punto del play-off de ascenso a Primera RFEF con cinco jornadas aún por delante. Los azulinos han sufrido lo indecible ante una Deportiva Minera que no ha tirado la toalla en ningún momento. Taufek abrió el marcador en la primera mitad y Omar Perdomo, de falta directa, igualaba la contienda al poco del segundo tiempo. Nané, aprovechando un error del meta Fran, hacía el segundo, pero Britos restablecía la igualada a un cuarto de hora del final. Y en un final de película, Armengol, en otro fallo del meta visitante, convertía el tercero para el Deportivo, que incluso pudo aumentar la renta a la contra en el tiempo de descuento", relata David Sánchez en Diario de Jerez.

Los resultados de la vigésimo novena jornada en el grupo IV de Segunda Federación.

Los resultados de la jornada 29 en el grupo IV de Segunda Federación

La clasificación, a falta de cinco semanas, queda así:

La clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras 29 jornadas

Los horarios de los encuentros de la trigésima jornada, que se celebra el próximo fin de semana, son estos: