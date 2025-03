Carlos Cura: "Teníamos el partido controlado pero cometimos un error"

La Línea/"El partido estaba totalmente controlado, aunque tuvimos que haber puesto ese puntito de experiencia para más dominar esos últimos minutos y, sobre todo, no cometer un error así". De este modo se expresó este domingo el entrenador del Estepona, Carlos Cura, después de que su equipo dejara escapar la victoria en el Ciudad de La Línea sobre la Real Balompédica Linense en el minuto 94 y merced a un penalti.

Cura alabó la actitud de la afición albinegra durante el encuentro. "El rival también está ahí abajo, tiene una situación complicada y la gente te aprieta, la verdad que el campo es una pasada", dijo

El entrenador entiende que el Estepona estuvo desubicado en la primera parte. "Creo que no encontramos el juego que queríamos, tuvimos mucho balón, pero en campo propio. No nos metimos todo lo que quería en campo contrario para encontrar espacios, salvo en dos o tres jugadas muy puntuales que, sin ser casualidad, hicimos daño". "Teníamos que recuperar nuestra esencia, queríamos salir a ser muy protagonistas, a generar muchas ocasiones, a intentar que la pelota pudiera progresar a campo contrario, sabiendo que nos podían hacer una buena presión emparejada como en muchos partidos", relató. "No nos encontramos y, pese a ello, tuvimos dos o tres llegadas, que son pocas, pero más o menos claras", continuó.

En la segunda parte, el técnico sí vió mejor a su equipo: "Fuimos más nosotros". "Es verdad que no estuvimos brillantes, pero creo que sí hicimos lo que debíamos, trabajando en campo contrario, generando ocasiones. Tiramos un vez al palo, metimos el gol, tuvimos llegada. Pero en una jugada, en un detalle que son todo en esta categoría, se nos fueron dos puntos que teníamos casi cogidos. Es una decepción el resultado y, aunque estoy orgulloso del equipo, no podemos cometer esos errores si queremos ganar partidos, sobre todo con resultados tan ajustados", apostilló.

El gol de la Balona en el minuto 94 "es el fútbol". "Al final sabes que, sobre todo con resultados muy ajustados, de empate, de un gol arriba, un gol abajo, cualquier jugada puede cambiar un partido en cualquier momento. Ellos habían cambiado el sistema dos veces, habían metido más gente arriba para intentar jugar más directos y estábamos ganando todos los balones aéreos, todas las segundas jugadas. Nos hacían faltas para que no saliésemos, estábamos dominando en campo contrario, pero cometimos un error que se convirtió en un penalti. Nos tiene que servir para aprender y no volver a cometerlo si queremos sumar de tres", concluyó.