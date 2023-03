Rafa Escobar: "Estuvimos siempre a remolque, nos crearon mucho peligro"

Rafa Escobar, entrenador de la Real Balompédica Linense, declaró tras empatar a uno contra el CD Badajoz que "no entramos bien en ningún momento del partido. Cuando menos lo merecíamos, nos pusimos 1-0 y no supimos gestionar bien ese resultado. Estuvimos espesos, siempre a remolque, no ganamos ninguna disputa, la segunda jugada siempre la cogían ellos".

Afónico, el técnico balono relató que el de este domingo fue "un partido malo".

"Como positivo me llevo que ganamos un punto y conseguido el golaveraje en caso de empate al final. Intentamos cambiar, buscar soluciones, pero nos crearon mucho peligro. No estuvimos bien", valoró.

Sobre la lesión de Jesús Muñoz, que tuvo que ser relevado a la media hora de partido, el entrenador informó: "Hasta que no pasen 24 horas no podemos saber el alcance del percance que tiene en la rodilla. Le molesta, no puede flexionarla, pero hay que esperar al lunes".

Preguntado por el motivo de esperar a la lesión para cambiar a línea de cuatro, Escobar explicó que declinó hacerlo porque "era meter prácticamente a Jesús de lateral izquierdo, adelantar a Connor, con Loren de lateral derecho y centrales Kamara y Borja. Jesús tiene muchas cualidades pero no es rápido".

"No lo veía claro y por eso no lo hicimos", recalcó.

En términos generales, abundó: "Lo pasamos mal en la primera parte por sensaciones. No teníamos el balón, lo dábamos y con Omar [Perdomo] el fútbol directo no es lo que planteamos. En el descanso intentamos corregir la predisposición. Ellos llevaron un puntito más y también éramos conscientes del buen equipo que tienen. Vimos un buen rival enfrente".