Así es el próximo rival de la Balona: el Coria, el invitado de última hora en el grupo X

La Real Balompédica Linense rinde visita este próximo domingo (12:00) al Coria CF, un clásico de la categoría que hasta bien avanzado el verano no tuvo la certeza de que iba a militar en el grupo X de la Tercera Federación. El rival de la Balona cayó a División de Honor Andaluza por el temido descenso en cascada, pero fue repescado tras la no inscripción del San Fernando CD, el paso previo en la agónica desaparición del club isleño, que ha tenido que empezar desde cero con una nueva entidad apadrinada por Monchi.

El Coria acabó la pasada temporada en el puesto más comprometido del grupo, en esa 14ª posición que ni te condena directamente ni te da garantías de salvación hasta que no termina la fase de ascenso a Segunda RFEF. Los ribereños quedaron en manos de que el Atlético Central lograse el ascenso, pero el cuadro sevillano cayó en la final contra el Real Jaén. Ese desenlace provocaba un overbooking en el grupo que mandaba al Coria hacia abajo por el descenso en cascada.

La entidad comenzó a planificar un proyecto para la División de Honor Andaluza, pero sin perder de vista la ya delicada situación del San Fernando CD, sobre el que se cernían los rumores de lo que acabaría sucediendo. La negativa del grupo inversor a mantener al club isleño con vida y su liquidación vivió un momento clave el 15 de julio, la fecha límite para la inscripción de los equipos. Fue el instante en el que la Real Federación Española de Fútbol repescó al Coria para el grupo X de Tercera RFEF tras ejecutar el descenso administrativo del San Fernando CD. El movimiento que lideró Monchi para salvar a los de la Isla recurrió y agotó todas las vías federativas, pero los azulinos asumieron su destino y pasaron página con la creación de una nueva entidad libre de cargas: el San Fernando 1940.

El Coria celebró su regreso a Tercera brevemente porque apenas tenía margen de maniobra para recalibrar su proyecto, ahora en la quinta categoría nacional. El club ya había experimentado un relevo en el banquillo: se marchó David Feito y tomó las riendas Santi Carvajal, un hombre de la casa y buen conocedor de la cantera.

Los del Guadalquivir consiguieron recuperar a dos futbolistas importantes que había salido tras el descenso: Diego Romero y Ángel Manuel. Se puede decir que son dos de los fichajes más celebrados por la afición. La plantilla perdió a uno de sus grandes valores, Bernal, que se marchó al Sevilla C.

La plantilla amarilla se sustenta en la juventud y la cantera, con el equipo juvenil como principal motor. Eso sí, el Coria mantiene su pequeña dosis de veteranía para conjuntar el vestuario. El portero Isco Suárez es a sus 36 años el más experimentado de esta caseta.

Álex Cantera, en su primer partido con la Balona en Segunda Federación

Entre las incorporaciones corianas se encuentra el delantero tarifeño Álex Cantera, que llegó a debutar con la Balona en la Segunda Federación. El extremo vivió una campaña ajetreada el último curso como blanquinegro, ya que fue cedido al Villarrobledo, equipo con el que apenas estuvo para un partido por los problemas institucionales de los albaceteños. Cantera acabó la temporada en su Tarifa natal. El exbalono ha participado en los tres partidos jugados hasta el momento, en dos de ellos como titular.

El rival de la Balona marcha colista y es uno de los dos conjuntos del grupo X que aún no ha puntuado junto al Utrera. Los corianos cayeron en Lepe en el debut liguero (2-0). El equipo de Carvajal mejoró su imagen aunque perdió también en su puesta de largo en casa ante el Pozoblanco (1-2) y la pasada jornada cedió por la mínima a domicilio ante el Atlético Onubense (1-0). En el entorno del estadio Guadalquivir consideran que el Coria está pecando de juventud en este arranque y que está pagando un peaje necesario. Sin embargo, el técnico y la directiva son conscientes de que los ribereños necesitan empezar a sumar puntos en el casillero.