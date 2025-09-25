Coria - Balona: un reencuentro con sabor añejo

Reencuentro con sabor añejo. La Real Balompédica Linense se cruza con el Coria CF, un histórico del fútbol andaluz al que visitará este próximo domingo (12:00) casi 15 años después. Los de La Línea encaran la cuarta jornada del grupo X de la Tercera Federación con la necesidad imperiosa de sumar su primera victoria. El escenario para este desafío será el estadio Guadalquivir, una plaza muy conocida por la hinchada de una Balona cuya afición se moviliza para respaldar a su equipo una vez más.

La Balompédica salió triunfante la última vez que visitó al Coria. Ocurrió el domingo 14 de noviembre de 2010. Muchísimo ha transcurrido desde aquella visita en la jornada 13ª del grupo X de la desaparecida Tercera. El equipo dirigido entonces por Rafa Escobar venció gracias a un gol de Copi y se aupó a los puestos de liguilla tras su tercer triunfo consecutivo. La Balona entraba en racha. Aquel conjunto blanquinegro formó con Camacho, Francis, Gallardo, Olmo, Alberto Merino, Ezequiel, Liam, Ismael Chico, David Hernández, Copi y Cristian. Salieron desde el banquillo Juanmpe, Navarro y Joseph.

Cuando dos clásicos se juntan está garantizado que afloran las historias, algunas agradables y otras ni mucho menos. Es el caso de la Balona y el Coria, que se miden en terreno de este último, donde los linenses han puntuado en doce ocasiones y han perdido en quince desde la primera vez que fueron, allá por la 1943-44.

El primer recuerdo que asalta a los balonos cuando piensan en el conjunto coriano es de una victoria muy amarga. Ocho meses antes a la mencionada última visita a Coria, en partido entre ambos pero en el antiguo Municipal, los albinegros doblegaron al Coria con un tanto de Lucho Álvarez, pero se quedaron fuera de la fase de ascenso en la última jornada porque dependían del resultado del Marinaleda y este no falló.

La primera experiencia de los linenses en Coria se remonta a la 1943-44. En aquella ocasión, con ambos equipos en Tercera, los locales se impusieron 2-0, triunfo que repitieron, aunque con distintos resultados (4-1 y 5-0), en las dos campañas siguientes. Hubo que esperar a la 47/48 para saborear el primer punto. Un empate a un gol supuso la primera sonrisa albinegra en terreno coriano.

El primer festín balono en Coria sucedió en la temporada 55-56. Los sevillanos, entonces equipo afiliado al Sevilla, sucumbían 0-4 ante una Balona recién descendida de Segunda. Dos años de derrotas, dieron paso al segundo triunfo (1-2), en la campaña 62-63. Tras esa victoria, la Balona vivió dos años de éxitos en el Valle Guadalquivir. Un empate (1-1) y una victoria (1-2) jalonaron las visitas albinegras al campo coriano. Pero tras estas alegrías, las próximas citas, ya en las décadas de los 80 y 90, tuvieron a la derrota albinegra como protagonista. En las ocho ocasiones que ambos equipos se vieron las caras allí, desde el curso 80-81 hasta el 98-99, la Balona sólo sumó un empate (1-1) en la 96-97 y sufrió siete derrotas. En junio de 1999, ambos equipos subían a segunda B y vivirían tres enfrentamientos en esa categoría. El primero de ellos, en marzo de 2000, se saldó con una victoria albinegra (0-1), merced a un gol de Fernando Román.

El gibraltareño Liam, en el Coria-Balona de 2010. / LOF

En la segunda ocasión, mayo de 2001, una Balona que había conseguido la salvación ante el Écija una jornada antes, caía en el Guadalquivir (3-1). En la 2001-02, en la que ambos bajaron de la mano a Tercera, el duelo finalizó en empate (0-0). Desde entonces se produjeron dos empates (1-1 en la 2002-03 y 2-2 el curso pasado).

En la 2003-04 sucedió un episodio negro en la historia de la Balona. El partido tuvo que ser suspendido tras quedarse los albinegros con sólo seis jugadores. Fue en la 15ª jornada del campeonato liguero cuando los linenses, entrenados entonces por Diego Rodríguez, llegaban al Guadalquivir de Coria tras una semana en quela gripe había afectado a parte de la plantilla. Pero un triste protagonista se cruzó en el camino de los albinegros. La mala actuación del árbitro obligó a la Balompédica a dejar inconcluso el partido, que como es preceptivo se detuvo en el minuto 66 después de haber sido expulsados cuatro jugadores balonos (Juanlu, Espínola, Gregorio Molina e Ismael Chico) y lesionarse el guardameta Ezequiel. El colegiado se inventó un penalti que apuntilló a los balonos por 2-1, que ya no pudieron hacer más que retirarse del encuentro al quedarse con tan sólo seis efectivos. El Coria ganó el encuentro en el campo y en los despachos, tras apelar ante la Federación Andaluza para que se le concediera el partido por ganado por 3/0.

A la campaña siguiente los linenses saborearon el triunfo en el mismo escenario al vencer con un tanto de penalti de Dani Olsson. En la 2005-06 se reencontraron y la victoria fue local (2-1). En la 2009/10, el choque acabó en tablas (2-2) y a la temporada siguiente se produjo la victoria con tanto de Copi.