La afición de la Balona se moviliza para apoyar al equipo en Coria en busca de la primera victoria

La Real Balompédica Linense afronta este domingo, 28 de septiembre, a partir de las 12:00, un importante desplazamiento a Coria del Río para disputar la cuarta jornada del grupo X de Tercera División en el Estadio Guadalquivir. Tras un inicio de temporada complicado, con solo un punto sumado gracias al empate a dos logrado la pasada jornada frente al Ceuta B, la Balona buscará su primera victoria ante un Coria que todavía no ha estrenado su casillero de puntos.

A pesar de este irregular comienzo, la afición no va a dejar sola a su equipo y numerosos seguidores tienen previsto desplazarse hasta la localidad sevillana para animar a su equipo, con previsiones que apuntan a que sean más de un centenar. Muchos tienen previsto desplazarse en sus coches particulares y el popular Gregorio Álvarez Molina Gori ha organizado un autobús que partirá a las 7:00 desde el pabellón municipal, con un coste de 14 euros por persona, para el que aún hay plazas disponibles. Los interesados pueden obtener más información y formalizar su plaza en el teléfono 699 60 61 58.

El encuentro contará con entradas disponibles en taquilla desde una hora antes del partido. El precio para el público general es de 10 euros, mientras que los jóvenes de entre 14 y 17 años pagarán 5 euros y los menores de 14 accederán de forma gratuita. La tribuna de preferencia, que cuenta con visera, tendrá un suplemento de 2 euros por cada tipo de entrada.

El partido se jugará bajo temperaturas previstas de hasta 30 °C, un calor intenso que exigirá un extra de esfuerzo tanto a jugadores como a aficionados. Aun así, la ilusión por ver a la Balona lograr su primera victoria de la temporada promete llenar el Guadalquivir de animación y apoyo incondicional.

El equipo y su afición esperan que este desplazamiento se convierta en un punto de inflexión en la temporada y que, con el empuje de los seguidores, la Balona consiga inaugurar su casillero de victorias en un encuentro que promete emoción y espectáculo.

Para los que finalmente se queden en La Línea, podrán ver el partido en la Peña Balona en un ambiente muy futbolero a través de la retransmisión de Triunfemos Web Directo.