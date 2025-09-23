La Balona ya ha utilizado a 20 jugadores en las tres primeras jornadas

La Real Balompédica Linense ha completado las tres primeras jornadas de la temporada con un total de 20 futbolistas utilizados por su técnico, David Sánchez, que está moviendo con frecuencia el banquillo en busca de la primera victoria del curso, aunque cuenta con ocho jugadores que han sido titulares fijos en este comienzo de campeonato: Antonio Hermosín, Chey, Pedro Morillo, Julio Algar, Lanzini, Sergio Pérez, Cascajo y Pepe Rincón. La próxima oportunidad será el domingo 28 a partir de las 12:00 en el Estadio Guadalquivir de Coria del Río.

Tres jugadores lo han jugado todo hasta ahora: el guardameta Antonio Hermosín, el central Julio Algar y el lateral Pedro Morillo, todos ellos con 270 minutos -además de los tiempos añadidos- a sus espaldas. Además, Lanzini, Cascajo, Sergio Pérez y Pepe Rincón han sido titulares en los tres encuentros, aunque sustituidos en distintas fases de los partidos. Entre ellos, Pepe Rincón es quien más minutos acumula (235). Chey también ha repetido titularidad, aunque siempre sustituido, y suma 201 minutos.

El técnico está dando protagonismo a varios jugadores en las segundas partes. El atacante Álvaro González es el revulsivo más utilizado, con tres apariciones como suplente. Con dos entradas desde el banquillo figuran Boateng -que fue titular en la primera jornada-, Diego y Rubén Olea.

Moyano y Marlone, en detrimento de Boateng y Diego Domínguez, se han asentado como titulares en estas dos últimas jornadas tras haber comenzado la temporada en el banquillo, mientras que Juaniyo, Zaki y Diego -este último bigoleador el pasado domingo en el partido ante el Ceuta B- se han alternado como nueve titular en cada uno de los partidos. Adrián, Leo y Sanmartí, estos dos últimos debutantes en ante el filial caballa, solo han disfrutado de minutos en un partido cada uno hasta ahora.

En total, David Sánchez ha utilizado 20 jugadores en solo tres jornadas, con un bloque de ocho titulares fijos hasta ahora, pero con múltiples cambios sobre todo en ataque. La portería y el eje de la defensa parecen intocables, mientras que la zona ofensiva está siendo la más afectada por las rotaciones. Los dos goles logrados por Diego el pasado domingo pueden darle una clara ventaja ante el duelo del Coria.

De la primera plantilla albinegra, solo faltan por debutar el meta Brian Mahugo y el defensa linense Ismael Martín, además de los jugadores del filial y el juvenil que durante la semana se vienen ejercitando a las órdenes de David Sánchez.