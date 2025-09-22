La Balona iguala su peor arranque liguero de los últimos cinco años

La Real Balompédica Linense atraviesa un inicio de temporada complicado. Tras las tres primeras jornadas de la 2025/26, el conjunto albinegro suma únicamente un punto (dos derrotas, ante el Chiclana y el Córdoba B, y un empate, el pasado domingo en casa ante el Ceuta B), lo que le sitúa en la zona baja de la clasificación del grupo X de Tercera Federación y supone igualar su peor arranque liguero de las últimas cinco campañas, junto al de la temporada 2022/23 en Primera Federación.

En estas cinco últimas temporadas el peor comienzo de Liga tuvo lugar en la 2022/23, en Primera Federación, temporada en la que los albinegros cayeron a Segunda Federación. Tras las tres primeras jornadas, los que dirigía Alberto Monteagudo solo sumaron un punto, como ahora. La Balona comenzó la temporada con un empate a dos ante el Castilla, cayó por 2-1 en su visita al Deportivo de La Coruña en Riazor -colíder ahora de Segunda división- y perdió por 1-2 en La Línea ante el Alcorcón.

Tampoco fue un buen comienzo el de la temporada pasada, que también finalizó con descenso a Tercera Federación. Los de Miguel Rivera se impusieron en la primera jornada por 1-0 en el Ciudad de La Línea al Antoniano de Lebrija, que acabó siendo una de las revelaciones de la temporada. Pero tras ese prometedor comienzo los albinegros cosecharon una contundente derrota por 4-1 ante el Almería B y en la tercera jornada cayeron por 0-2 con el San Fernando.

Mejores fueron los comienzos en las temporadas 2024/2025 y 2021/2022. En la primera de ellas, con Baldomero Hermoso Mere en el banquillo, los linenses sumaron cinco puntos de nueve posibles en las tres primeras jornadas del grupo IV de Segunda Federación. Arrancaron la temporada con un triunfo por 0-1 en casa de La Unión, igualaron a uno ante el Betis Deportivo y empataron a cero ante el Yeclano Deportivo. Estos dos puntos los arrancaron los linenses ante dos equipos que acabaron ascendiendo.

Los mejores números de un arranque liguero en los últimos cinco años fue en la 2021/2022, cuando el equipo que dirigía Antonio Ruiz Romerito en su primera etapa en el banquillo albinegro sumó siete puntos de nueve posibles. La temporada del estreno de la Primera Federación comenzó con una victoria por 2-1 ante el Castilla, continuó con un empate a cero ante el Sabadell y la tercera jornada se saldó con otro triunfo, en este caso por 1-0 contra el Castellón.

Las cifras demuestran que la Balona repite el arranque más pobre de los últimos cinco años, pero lo hace en un contexto muy distinto. En 2022/23, el punto llegó compitiendo en Primera Federación, en un comienzo liguero ante tres de los rivales más potentes de la categoría. En cambio, el actual tropiezo se produce en Tercera Federación, un escalón más bajo, donde el club linense comenzaba la Liga como uno de los equipos llamados a estar en la pelea por el ascenso de categoría.

No obstante, la estadística refleja que la Balona es capaz de revertir situaciones adversas: en 2024/25 arrancó con 3 puntos en tres partidos y logró escalar posiciones con el paso de las jornadas, hasta el punto de tener opciones de disputar la fase de ascenso hasta las últimas jornadas. El empate de esta semana ante el filial ceutí ha despertado la inquietud de una afición que esperaba ver a su equipo peleando por objetivos más ambiciosos en una categoría donde se siente obligado a ser protagonista. El próximo domingo ante el Coria (12:00 en el Estadio Guadalquivir) ante un equipo que tampoco ha ganado en este arranque liguero puede ser un buen punto de inflexión para los de David Sánchez.