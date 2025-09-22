La Balona visitará al Coria el domingo a las 12:00 en busca de su primer triunfo del curso

La Real Balompédica Linense visitará al Coria CF este domingo, 28 de septiembre, a las 12:00 horas en el Estadio Guadalquivir, en una cita en la que los de David Sánchez buscarán su primer triunfo de la temporada en el grupo X de Tercera Federación, que afronta su cuarta jornada.

Tras tres jornadas, la Balona solo ha sumado un punto, con dos derrotas y un empate, este último el pasado domingo en casa ante el Ceuta B, mientras que su rival, el Coria CF, aún no ha conseguido puntuar. Con este panorama, el choque se presenta como una oportunidad para que el equipo linense recupere confianza y mejore su inicio irregular en Tercera Federación.