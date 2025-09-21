La Balona sufre para sumar su primer punto de la temporada (2-2)

La Real Balompédica Linense consiguió su primer punto de la temporada 2025-2026 con un sufrido empate contra el Ceuta B (2-2), en partido de la tercera jornada del grupo X de Tercera Federación. Los albinegros seguirán en puestos de descenso, antes de visitar la próxima semana a un Coria que va también en la cola y no ha sumado ningún punto en lo que va de campeonato. El filial caballa llegó a remontar y fue ganando casi toda la segunda parte en La Línea, pero Diego, el delantero que había abierto el marcador para los balonos, rubricó la igualada en un final en el que Juaniyo estuvo a punto de dar la ansiada victoria a los de casa.

Salió a morder la Balona desde el principio, como hizo en los dos partidos anteriores. No habían pasado cuarenta segundos cuando entre Cascajo, Diego y Sergio Pérez pusieron el ¡uy! en los graderíos. El balón salió rechazado a córner, gracias a una acertada intervención de Pery, el portero del filial ceutí. No tardaron mucho más los albinegros para marcar su gol. Corría el minuto 4 cuando Diego coronó una nueva jugada en la que también intervino antes Cascajo. Esta vez la pelota entró en la puerta del filial caballa.

A partir de ese momento, los ceutíes no se vinieron abajo. Muy al contrario. Tomaron el timón del juego y pusieron cerco a la parcela defendida por la Balona, sin llegar a intimidar en exceso. El equipo de David Sánchez demostró estar tensionado y dispuesto a manejar los nervios en un partido en el que se jugaba el crédito que había puesto en duda en las dos anteriores jornadas, con sendas derrotas seguidas frente al Chiclana y al Córdoba B.

Ficha técnica Real Balompédica Linense (2): Antonio Hermosín; Chey (Leo, 69’), Julio Algar, Marlone, Morillo, Moyano (Boateng, 69’), Pepe Rincón, Lanzini (Sanmartí, 58’) , Cascajo (Juaniyo, 62’), Sergio Pérez (Álvaro, 62’) y Diego. Ceuta B (2): Pery; Bote, Curro, Gámez, Armenteros (Alesandro, 81’), Josema,, Arick, Cobo (Pereke, 72’), Guzmán (Gonzalo, 45’) (Juanpe 81’), Danil (Paco Fernández, 45’) y Adri Rueda (Armengol, 22’). Árbitra: Josefa Sánchez Gómez (Huelva). Mostró tarjeta amarilla a Morillo (86’), Diego (89’), Lanzini (89') y David Sánchez (89') por la Balona; y a Gámez (38’), Heredia Aguilar (45’+2’), Jorge Bote (54'), Armenteros (79’) y Josema (86’) por el Ceuta B. Goles: 1-0 (4') Diego. 1-1 (47’) Paco Fernández. 1-2 (50’) Gonzalo. 2-2 (74’) Diego. Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo X de la Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el Estadio Ciudad de La Línea antes unos 2.000 espectadores.

Los albinegros cedieron terreno para intentar aprovechar los contragolpes con Cascajo y Diego, principalmente, y con Pepe Rincón, puntas de lanza de un equipo que demostró querer sacar adelante el partido, con paciencia, jugando con la necesidad de los visitantes, que llegaban al Ciudad de La Línea con un solo punto en su casillero. Pero la Balona también se mostró como un equipo que falla balones en zonas comprometidas.

En uno de los contragolpes de la Balona, una vez más protagonizado por Cascajo, el delantero se adelantó demasiado el balón y no pudo coronar la jugada batiendo a Pery, que llegó antes para desbaratar la jugada. Fueron los ceutíes los que tuvieron una última ocasión antes de llegar al descanso, pero Danil no llegó a rematar un buen balón del algecireño Armenteros.

Sanmartí, en su debut con la Balona. / Erasmo Fenoy

Otra vez no

La segunda parte prometía ser un duelo que debía jugarse en el centro del campo, un duelo entre un equipo ansioso y otro que apostaba por intentar manejar la ambición del contrario para sacar partido en alguna contra para ampliar su mínima ventaja. Pero una cosa son los deseos y otra muy distinta la realidad, que se plasmó en dos llegadas fulgurantes de los caballas, que en apenas tres minutos remontaron el encuentro.

Paco Fernández, en el minuto 47, disparó directo a puerta un balón que le cayó desde un centro. La pelota se coló junto al poste derecho de la portería defendida por Antonio Hermosín, que poco pudo hacer para impedir el empate de los ceutíes. Eso sí, Paco Fernández, que había entrado al partido tras el descanso, había rematado estando solo, sin marca, como sucedió en otros tantos que ha venido encajando la Balona desde el principio de temporada.

Gonzalo, al que el entrenador del filial caballa, David Polaco, había dado entrada tras el intermedio, consiguió el segundo gol de un chutazo desde fuera del área, un golazo que desbarató cualquier plan de contención y de contragolpes que pudiera tener previsto David Sánchez, el técnico albinegro. De nuevo le tocaba remar en contra a los albinegros.

La segunda mitad transcurrió de forma vertiginosa, con una Balona que quería y no podía, y un Ceuta B que era el que maneja la necesidad de puntuar de quienes jugaban ante su público. David Sánchez movió progresivamente el banquillo, dando entrada al último fichaje, Sanmartí, junto a otros futbolistas con los que intentó mantener frescas las ideas de un equipo que no terminaba de imponerse.

Fue Diego, de nuevo, en el minuto 74, quien inteligente elevó el balón en una vaselina que superó al portero ceutí y se coló en el interior de la portería. Llegó un empate reparador para lo que se había sufrido, aunque insuficiente para unas expectativas que siguen siendo altas en la casa albinegra. Luego llegarían más oportunidades para los albinegros. Las principales, y de forma consecutiva, las tuvo Juaniyo, que mandó uno de los balones al poste, pero no se movió más el marcador en el Ciudad de La Línea.