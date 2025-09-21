David Sánchez: "Lo estamos pasando muy mal"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, volvió a mostrarse apesadumbrado, en esta ocasión tras un empate a dos goles con el que su equipo abrió su casillero de puntos en el grupo X de Tercera Federación, frente al Ceuta B. El técnico señaló la falta de acierto a la hora de traducir en tantos las ocasiones de las que disponen sus jugadores en cada uno de los partidos como una de las circunstancias que están impidiendo mejores resultados.

"El Ceuta B tuvo posesión en zonas que nos han hecho mucho daño, y nosotros hemos hecho contragolpes para poder irnos al descanso con un resultado más amplio", fue su análisis sobre lo acontecido en los primeros cuarenta y cinco minutos. "Lo que me gusta es la buena sensación de la gente que ha salido desde el banquillo", agregó.

Sánchez subrayó en otro momento de su comparecencia tras el empate en el Estadio Ciudad de La Línea que consideraba que había acertado en los relevos que decidió en la segunda mitad. Sus sensaciones son "raras". Su opinión la resumió así: "El equipo da todo, trabaja, tiene muchas ocasiones, pero lo que estamos haciendo no nos vale. Hay mucha gente triste, y tenemos que pasar la noche de hoy y pensar a partir de mañana en el siguiente partido. Con los cambios ha entrado mucha energía".

El entrenador albinegro se mostró "preocupado" porque "lo estamos pasando muy mal; para bien o para mal se me nota mucho cómo estoy, pero creo mucho en mis jugadores". En cuanto a la actuación arbitral dijo no querer opinar, aunque deslizó que en su opinión "no habían tenido su día".