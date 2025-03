Así es el próximo rival de la Balona: el Orihuela, bajo el 'efecto Pato'

El Orihuela CF espera este domingo (18:30) a la Real Balompédica Linense envuelto en lo que parece una reacción generada por la llegada del entrenador José Francisco Grao Pato, con el que enlaza tres jornadas sin perder: dos victorias y, la pasada semana, un empate en Águilas. Los escorpiones, al contrario que su rival, se muestran como un rival sólido en su estadio, Los Arcos, donde sólo ha sólo han perdido tres partidos. Uno, en enero, en las últimas nueve comparecencias ante sus aficionados. En su plantilla están el linense Loren y el atacante Pitu, que defendió la guayabera de la Balona la pasada andadura. En el mercado de invierno fue dado de baja Alu Koroma.

El pasado 20 de febrero, es decir, hace poco más de un mes, José Francisco Geao (Pato) relevaba en en el banquillo del Orihuela, que no había perdido en las cuatro jornadas precedentes, a José Ramón Rodríguez.

El nuevo técnico debutó en Torremolinos, ante el Juventud de Antonio Calderón, donde perdió 2-1 a pesar de jugar desde el minuto 50 en superioridad numérica por expulsión de Nico Delmonte. Después derrotó de manera consecutiva en casa a Cádiz Mirandilla y Xerez Deportivo (el de toda la vida) y la pasada semana empató en Águilas.

En esos cuatro partidos, en los que ha encajado tres goles, ha pasado de estar empatado a 29 puntos con el equipo de La Línea, a aventajarle en seis (36 por 30) y ocupar la décima plaza del grupo IV de Segunda Federación a falta de siete jornadas. “Pato hace resurgir al Orihuela en resultados y sensaciones”, sostiene la prensa local.

Loren y Pitu

El conjunto escorpión cuenta con dos caras conocidas para la afición albinegra. Por un lado la de un jugador de La Línea, Pedro Lorenzo Fernández Loren, que participó el descenso de la Balona a Segunda Federación y que pasó por Atlético Baleares y Unión Deportiva Melilla antes de recalar en la primera vuelta en el Badalona Futur, del que llegó a Orihuela en el mercado de invierno.

Por otro, el delantero Juan Carlos Fernández Pitu, que la campaña pasada disputó la segunda vuelta con la Balompédica, a la que llegó desde el Alzira. Entonces hizo dos goles. Ahora lleva ocho.

Europa Sur solicitó entrevistas con ambos jugadores a comiezos de semana, pero el gabinete de prensa del Orihuela las denegó. Sin embargo Loren sí que habló en la Cadena Ser a nivel local. La explicación de esta discriminación es que el entrevistador “trabaja para el patrocinador principal del club”.

Loren: "Romerito es buen tío y buen entrenador, la Balona se salvará"

“La verdad es que me apetece jugar, porque es el club de mi ciudad, en el que me he criado, en el que estuve dos años y medio y como es la primera vez que me enfrento a ellos pues tengo ganas de que llegue el domingo”, afirmó el futbolista linense, que ha sido casi insustituible desde que llegó a la caseta.

El linense Loren, en un partido con el Orihuela CF

“La Balona, con el entrenador que ha firmado, con el que yo también jugué allí, va a apretar, le va a dar una vuelta de rosca y estoy convencido de que se puede salvar” añadió. “Va a ser un partido que nos va a costar bastante sacar adelante, porque tiene buenos jugadores, Romerito es buen tío y buen entrenador”.

Con respecto a los suyos dijo:“Los resultados nos están acompañando y cuando eso sucede crees un poco más en el trabajo”.

El lateral/extremo linense fue una de las incorporaciones durante el mes de enero, en el que también llegaron: Pedro Torres (Yeclano), Pedro Inglés (Conquense), el argentino Mancuso (Steaua Bucarest), Silvente (UCAM Murcia) y Gonzalo Serrano (Mallorca B).

Por el contrario abandonaron la entidad, entre otros, el exbalono Alu Koroma, Runy (Juventud de Torremolinos), Bianconi (I.F São Joseense), Carlos Sánchez (C.E. Andratx) y Adrián Morales.