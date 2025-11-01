Tomares - Balona: examen de madurez en un campo trampa

La Real Balompédica Linense rinde visita este domingo (12:00) a la Unión Deportiva Tomares en la 9ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. Tras el empate cosechado en Huelva ante el Atlético Onubense, la Balona busca prolongar su buena racha de seis partidos sin perder, aunque los albinegros son conscientes de que necesitan un impulso en forma de tres puntos para engancharse de una vez por todas a los puestos de playoff de ascenso.

Segundo desplazamiento consecutivo para una Balona que acude al Municipal San Sebastián con 12 puntos en la octava plaza. El cuadro de La Línea está a tiro de piedra de la quinta posición, pero sabe que el Bollullos ha pisado a fondo en el liderato con 19 puntos. Los de David Sánchez precisan sumar triunfos para no perder ese tren delantero. Los albinegros van a entrar en un mes de noviembre fundamental para posicionarse en la tabla antes de protagonizar varios enfrentamientos ante rivales directos por el ascenso.

David Sánchez apurará hasta el último momento para ver el estado de una enfermería en la que la pasada semana se sumó el central Marlone a las bajas de Sergio Pérez y Zaki, con diferentes procesos de recuperación. No son lesiones complicadas a priori, pero el cuerpo técnico no quiere forzar para evitar males mayores. El técnico sevillano de la Balompédica tiene recambios y además está echando mano de un filial que atraviesa un momento dulce a las órdenes de Carlos Guerra. Victory y Raúl Andrades volverán a formar parte de la expedición linense.

Alineaciones probables UD Tomares: Carmona, Marcos, José Rufo, Vega, Guille, Pulet, Leo, Manuel León, Gordillo, Vela y Pablo. Real Balompédica Linense: Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo, Achalew Sanmartí, Boateng, Moyano, Pepe Rincón, Juaniyo y Diego. Árbitro: Yasser Kharchich Afraoui (Ceuta). Hora: 12:00 (9ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación, en directo por el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: San Sebastián de Tomares (Sevilla). Precedentes: La única visita de la Balompédica al Tomares se saldó con una derrota albinegra por 2-1 en la temporada 1998/99 en la desaparecida Tercera.

"Estamos buscando soluciones siempre", explicó el entrenador ante el escenario de las bajas. "Llevaremos jugadores desde el filial, que nos están ayudando. Iremos 20 con muchas ganas de sacar un buen resultado", garantizó Sánchez, satisfecho por una semana de trabajo al nivel que exige: "Los chicos se entrenan muy bien siempre. Están con muchas ganas, sabiendo que es un partido complicado por el campo, por un rival intenso, un encuentro con mucho ritmo seguramente", advirtió.

La Balompédica regresa a Tomares después de más de 25 años de la última vez, cuando jugó en la desaparecida Tercera un partido que acabó perdiendo con muchísima polémica. El Municipal San Sebastián, afortunadamente, ha dejado de ser de albero, pero continúa con sus dimensiones particulares y un terreno de juego de césped artificial.

"Son campos en los que pasan muchas cosas durante el partido", previene Sánchez, que ha aleccionado durante la semana a sus pupilos sobre la importancia de mantener la concentración. "Cada minuto hay situaciones de todo tipo. El Tomares es un equipo que el año pasado estuvo cerca de estar arriba. Este año le está costando un poquito más, pero es muy intenso, se conoce muy bien su campo, conoce muy bien las dimensiones y eso es un beneficio para ellos", argumentó el balono, que, no obstante, subrayó que "no hay ninguna excusa". "Los jugadores saben la categoría que es, que se encuentran estos tipos de campos. Nos tenemos que adaptar y tenemos que hacer un partido con concentración los noventa y tantos minutos".

Sánchez insiste en que saben lo que se pueden encontrar y también "como podemos hacer daño". El técnico de la Balona quiere que su equipo trate de no caer en la trampa del juego directo: "Nosotros también vamos a intentar jugar. Si jugamos otro partido, a lo que ellos quieren, ese juego directo, seguramente estén más cerca ellos de la victoria porque están acostumbrados", alertó. "Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, vamos a intentar llevar el partido a nuestra forma de jugar. Vamos a intentar llevar el partido a lo que nosotros queremos".

El preparador no vaticina muchos cambios en la alineación y sí avanzó que debe ser un jugador importante el ariete Diego. "Es la referencia nuestra arriba, es un jugador que se adapta a campos de césped natural, como ha demostrado, y en dimensiones grandes. Y lo conocemos de años anteriores que se adapta perfectamente a campo artificial. Sobre todo en esos balones de segunda jugada, en los duelos, Diego es ganador. Ya hemos hablado con él, es importante que tenga un buen nivel porque esas segundas jugadas y esos duelos, si él es ganador, creo que gana mucho en este partido", analizó.

El técnico balono destaca que Victory y Raúl Andrades "están entrenando cada vez están mejor" y ve esa evolución como un fruto más para el medio plazo: Ojalá que con el tiempo ellos puedan ser importantes para el primer equipo de la Balona".

El club de La Línea informó de que las entradas para el partido de este domingo se podrán adquirir en el mismo estadio San Sebastián a un precio de 10 euros.