La Balona regresa a Tomares un cuarto de siglo después

La Real Balompédica Linense está viviendo una temporada de reencuentros con clubes y campos que hacía mucho tiempo que no visitaba. Los albinegros acuden este domingo a Tomares, en Sevilla, para disputar la 9ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. La Balona jugará en el Municipal San Sebastián, una plaza en la que jugó por última vez hace más de un cuarto de siglo.

Seguro que los balonos más acérrimos se acuerdan de aquella temporada 1998/99 en la desaparecida Tercera. La Balompédica se desplazó arropada por un centenar de seguidores a Tomares en la 30ª jornada del campeonato. El equipo dirigido por Rafa Escobar buscaba sellar la clasificación para la entonces denominada liguilla de ascenso a Segunda B. La Balona necesitaba ganar y que acompañase otro resultado, pero los linenses cayeron derrotados en el San Sebastián tras un encuentro muy marcado por la polémica arbitral con dos penaltis contra los albinegros y dos expulsados.

Aquel domingo 28 de marzo de 1999, la Balompédica se encontró con una remontada en contra frente al Tomares de Lili. Los de La Línea llegaban líderes a un Municipal San Sebastián de albero, todavía lejos de la transformación que experimentarían todos los campos de fútbol modestos de la provincia de Sevilla, y de buena parte de Andalucía.

La Balona de Escobar formó con Requena, Raúl Procopio, Pacheco, Camacho, Alfaro, Castiñeira, Perico, Miguel, Juan Antonio, Rafa González y Juan Manuel. Salieron desde el banquillo Agustín, Moyano y Colin. Los albinegros se adelantaron en el minuto 56 por medio de Rafa González. Los de Escobar se quedaron con diez por la expulsión de su goleador y el Tomares se encontró con el primer penalti a favor por unas manos muy dudosas de Camacho. Al poco del final, el segundo penalti en contra -inexistente- y la expulsión de Procopio para dejar a los suyos con nueve. "Un mal árbitro le puede al líder", tituló la crónica de Europa Sur firmada por Rubén Almagro.

Parte de la cronica de 'Europa Sur' del Tomares-Balona de 1999.

El triste protagonista del partido, el cordóbés Beano Sánchez, aseguró que no se había dejado intimidar por el público. "Sobre los penaltis solo puedo decir que los he pitado porque los he visto", comentó el colegiado, que en aquellos tiempos atendía a la prensa con normalidad tras un encuentro. "Aquí en Tomares hay poco público y yo estoy acostumbrado a actuar con muchísima más presión. Yo no me caracterizo por asustarme, soy Policía Nacional", desveló el trencilla.

Aquella Balona de la 98/99 acabó con final feliz. El 26 de abril, y después de una humillante derrota 1-5 ante el extinto CD San Fernando en el Municipal, la directiva destituyó a Escobar, que cedió los trastos, en principio de forma temporal, a su segundo, Argimiro Márquez. Reforzó el cuerpo técnico su inseparable Gabriel Navarro Baby, que meses antes había abandonado el vestuario del Algeciras. Después llegaría un histórico ascenso tras el inolvidable empate a dos frente al Hellín, un resultado que suponía el segundo de sus ascensos a Segunda B, el primero de los que conquistaba ante su parroquia. En la memoria de la entidad quedó grabado aquel miércoles 30 de junio de 1999, el día que la Balona retornó a la categoría de bronce, que había abandonado previamente en 1993 y de la que volvería a marcharse en 2002 con otro empate, en el Luis Sitjar y ante el Mallorca B.