Nuevo entrenador en el grupo X de la Tercera Federación: Rafa Padilla llega al banquillo del Utrera

El CD Utrera, uno de los rivales de la Balona en el grupo X de la Tercera Federación, ya tiene nuevo entrenador. El conjunto utrerano ha anunciado a Rafael Pérez Padilla como relevo del destituido Mario Rodríguez. El nombre del exalbinegro Antonio Ruiz Romerito estuvo sobre la mesa. El medio local Deportes Utrera al Día va más allá y sostiene que el técnico incumplió un preacuerdo que había alcanzado con el club.

"Padilla será quien dirija los designios del CD Utrera el próximo sábado ante el Ceuta B, tras la espantada de Romerito incumpliendo el preacuerdo adoptado el día anterior. La dirección deportiva junto al presidente Ramón Sánchez se pusieron manos a la obra y en cuestión de horas se llegó a un acuerdo con este joven entrenador con una gran experiencia en los banquillos", señala Deportes Utrera al Día en su información.

Rafa Padilla, que en realidad se llama Rafael Pérez Guerrero, es malagueño, natural de Vélez Málaga. Exfutbolista de varios equipos, empezó su carrera como segundo entrenador, labor que también desarrolló en el juvenil del Granada CF. "El técnico utrerista cuenta con una gran experiencia en los banquillos tras su etapa en el Atlético Paso, el Atlético Sanluqueño o el Marbella FC, entre otros", destaca su nuevo club.

El técnico llega a un Utrera en situación delicada. El equipo rojiblanco es penúltimo (17º) con 4 puntos, fruto de una victoria y un empate, y ha encajado 13 goles en ocho partidos, un arranque muy por debajo de las expectativas de un conjunto que aspiraba a pelear por el ascenso. El club también ha reestructurado su parcela deportiva, nombrando a Fran del Villar como nuevo director deportivo y a Salvador Villalba como asesor externo. José Manuel Cadenas, entrenador del filial, se hizo cargo del equipo la semana pasada de manera interina.

Este revelo es el segundo que se produce esta semana en el grupo X de la Tercera Federación tras la llegada de Emilio Fajardo, ex de Balona y Algeciras, al Dos Hermanas.