El Tomares desafía a la Balona: "Con el nombre no se gana”

El entrenador de la UD Tomares, Manuel Luque, ha trasladado a la Balona la presión del partido que ambos disputan este domingo (12:00) en el campo de fútbol San Sebastián. A pesar de que en las ocho jornadas que van de la presente temporada ha conseguido una única victoria (ante el Atlético Onubense, por 3-1), el técnico lanza una advertencia a los linenses: "Con el nombre no se gana, hay que trabajar bien”, asegura en declaraciones a Radio Algeciras. Y es que, a pesar de que el conjunto sevillano no es uno de los clubes con mayores recursos económicos, puede poner en aprietos a cualquier rival que subestime su capacidad de trabajo y disciplina táctica. La Balona deberá estar atenta a la intensidad, la presión en la salida y la capacidad del conjunto sevillano de aprovechar errores individuales.

La Real Balompédica Linense se prepara para medirse este domingo a un equipo que llega con el recuerdo de una temporada histórica pero con un inicio irregular en la presente campaña. Desde la perspectiva del club linense, el Tomares representa un rival sólido y bien trabajado, que aunque suene como un “equipo modesto”, ha demostrado en los últimos años que sabe competir con presupuestos mucho mayores.

Luque reconoce públicamente que su equipo vive bajo la sombra del éxito pasado: “Es muy difícil, somos conscientes de que el año pasado hicimos un hito histórico con el presupuesto más bajo de la categoría, aunque los inicios fueron como este año, muy complicados”, señaló. La Balona, que cuenta con un equipo prácticamente renovado, verá frente a sí a un Tomares que mantiene buena parte de su plantilla, formada por jugadores experimentados y jóvenes talentos locales. Según Luque, esa continuidad es la que permite a su equipo aspirar a competir pese a las dificultades iniciales.

Desde la perspectiva linense, el Tomares llega como un equipo que aún no termina de encontrar su ritmo en la temporada 2025/26. Pese a haber perdido solo dos partidos en la 2024/25, el inicio de curso actual se ha mostrado irregular: encaja goles con facilidad y aún no ha encontrado la consistencia defensiva que caracterizó su histórico año anterior. “Somos conscientes de que la categoría no es fácil y ha subido un punto más y eso se nota. Somos el presupuesto más bajo de la categoría y cuando llegan los transatlánticos se nota”, admitió Luque, dejando claro que cualquier error puede ser aprovechado por equipos como la Balona.

El Tomares, según su técnico, basa su juego en el esfuerzo constante y la solidez defensiva: un “equipo de pico y pala” que confía en la regularidad para marcar diferencias en una categoría igualada. Para la Balona, este mensaje refleja que el partido será una prueba de paciencia y estrategia: enfrentar a un rival que combina veteranía y juventud, y que necesita tiempo para que los jugadores más nuevos se adapten a la dinámica del equipo.

La Balona, por su parte, encara el duelo con la motivación de aprovechar la transición del Tomares, un conjunto que aún busca asentarse en el arranque de temporada. La igualdad en la categoría es notable: Central, Lucena y Pozoblanco son algunos de los equipos que, junto al Tomares, aspiran a estar en los puestos altos, lo que hace que cualquier ventaja inicial pueda resultar decisiva. “Por mucho que se diga, esto es el día a día y la regularidad lo marca”, advertía Luque, dejando entrever que su equipo dependerá de la concentración y la constancia para competir con la Balona y otros rivales de alto nivel.

El próximo encuentro en Tomares será un test de madurez y paciencia para la Balona, que se enfrenta a un equipo con experiencia reciente en playoffs y que, aunque irregular al inicio de esta campaña, ha demostrado que puede competir contra cualquiera si mantiene el foco. La Balona llega consciente de la importancia de imponer su estilo de juego desde el primer minuto, para aprovechar cualquier titubeo de un Tomares todavía en proceso de adaptación y consolidación.

“Sabemos que prácticamente tienen la soga al cuello, se les exigirá ser campeón, jugar bien, pero con el nombre no se gana”, reflexionó Luque. Para la Balona, esto no es más que una confirmación de que el partido será una batalla de estrategia, concentración y capacidad de ejecución. "Hay que trabajar bien y sé que David lo hace, pero necesitas tiempo, conocer a los chavales, lograr una mecánica de trabajo... son muchas cosas que cuando tienes un equipo con una base de dos o tres años, te da un poso para poder trabajar con más tranquilidad".

Con un rival históricamente sólido, pero con ciertos altibajos esta temporada, la Real Balompédica Linense encara el partido con la ambición de imponer su juego y sumar tres puntos importantes fuera de casa, conscientes de que enfrentar a un Tomares motivado y orgulloso de su pasado reciente nunca será un duelo sencillo.