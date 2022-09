Antonio Fernández: "Hicimos una de las mejores partes de la temporada"

Antonio Fernández, entrenador del Pontevedra, se mostró insatisfecho con el empate de su equipo ante la Balona puesto que entiende que mereció la victoria. "Hicimos una de las mejores partes de la temporada. Fuimos superiores a ellos y nos faltó la guinda del gol", dijo el técnico, que hizo distinciones entre la primera y la segunda mitad.

"El plan del partido salió a la perfección, por control de juego, por presión de las pérdidas, por ahogar al rival en la salida de balón... En la segunda parte no salió todo como queríamos, modificamos ciertos aspectos porque yo como entrenador me puedo equivocar en la toma de decisiones. A lo mejor poniendo dos delanteros como Rufo y Charles nos faltó algo de juego interior y ellos aprovecharon eso para coger un poquito más de control. Volvimos a modificar y recuperamos el control, pero ya con menos llegada", relató.

Preguntado por el poco atractivo del partido para el espectador, el técnico afirmó que en la primera mitad se vieron "cosas muy interesantes". "Se vio nuestro modelo, en el que tenemos que incidir. Había delante un rival bueno, que juega, como avisamos en la previa. Eso sí, habrá que analizar la segunda parte para ver qué podemos mejorar. Era un partido que si no eres capaz de ganarlo, tienes que intentar no perder, y así fue", apostilló.

Preguntado por las ausencias de Borja (fuera de la convocatoria) y Brais ( en el banquillo), el entrenador desveló que tenían molestias físicas. "No podíamos dar pistas al rival. Borja tuvo un problema el jueves cuando al golpear el balón se hizo daño. No tenía las mejores sensaciones. Brais tenía una sobrecarga en el isquio y no podíamos arriesgar a perderlo cuatro o cinco jornadas. Hay otros compañeros que están igual de preparados y nos han ayudado mucho".

Fernández solo pone un pero al juego de su equipo en este inicio de liga: "Llegamos con facilidad por banda, pero nos falta ese salto de calidad para materializar las ocasiones".