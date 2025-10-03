La Peña Balona celebra este sábado un homenaje al expresidente del club Guillermo León

La sede de la Peña Balona, en la calle Clavel de La Línea, acogerá este sábado, 4 de octubre a las 19:00 un acto de homenaje a la Balompédica de Guillermo León Barba, enmarcado dentro de las actividades programadas con motivo del 50 aniversario de la entidad.

El encargado de glosar la figura del que fuera presidente de la Balona correrá a cargo de Ángel Villar, quien recordará la trayectoria y legado de uno de los grandes referentes de la historia reciente de la Balona y de la ciudad.

Guillermo León Barba, fallecido en 2001, fue presidente de la Balona durante varias temporadas en los años sesenta. Durante su mandato, el conjunto albinegro llegó a disputar dos fases de ascenso a Segunda división. No existía entonces la Segunda B, por lo que el salto llegaba directamente desde Tercera. La primera vez el Plus Ultra (el actual Real Madrid Castilla) se cruzó en el camino de los albinegros y la segunda fue para el equipo que comandaba el recordado Antonio Reyes, en el siempre rememorado enfrentamiento con el Indauchu.

León era presidente de la Real Balompédica cuando fue inaugurado el estadio Municipal, aunque por cuestiones ideológicas se negó a participar en los actos que tuvieron lugar en las horas previas al España-Finlandia. También destacó por su implicación en la vida social y política de La Línea. Comerciante muy conocido —regentó un bar junto al Mercado de la Concepción—, formó parte del Partido Socialista, siendo concejal desde el 19 de abril de 1979 hasta el 23 de mayo de 1983 y ocupando responsabilidades en áreas como Juventud, Deportes, Festejos, Promoción Turística y Limpieza Pública.

Su entrega y dedicación al club y a su ciudad le valieron un reconocimiento unánime, y en octubre de 2001 el Ayuntamiento lo nombró, a título póstumo, Hijo Predilecto de La Línea de la Concepción.

Más allá de los cargos y responsabilidades, Guillermo León es recordado por su amor a La Línea, su pasión por la Balona y su permanente espíritu de solidaridad y servicio a los demás, valores que siguen muy presentes entre quienes lo conocieron y lo tuvieron como referente.