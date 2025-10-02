La Balona saca provecho a una nueva arma secreta: los balones parados

La Real Balompédica Linense logró el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada en el Estadio Guadalquivir de Coria, un triunfo que llegó tras un inicio complicado y que evidencia uno de los puntos fuertes del equipo: su eficacia en las jugadas a balón parado. Los dos goles que dieron la victoria al conjunto linense fueron obra de los centrales titulares, Marlone y Julio Algar, quienes se han consolidado como pareja defensiva desde la segunda jornada y se han convertido en piezas clave en las estrategias ofensivas en córneres y faltas laterales.

Además de los dos goles, la Balona gozó de varias oportunidades para anotar a balón parado merced al buen pie de los lanzadores y al remate de los especialistas del equipo que dirige David Sánchez. El primer gol en tierras corianas llegó cuando Julio Algar remató de cabeza un córner y el segundo fue obra de Marlone al remachar en el área chica un cabeceo tras una falta lejana.

La Balona tiró de su repertorio de sus jugadas a balón parado para abrir la lata de los triunfos en Tercera Federación como alternativa a un ataque en jugada. En los cuatro primeros partidos de la temporada, los dos goles de los centrales el pasado domingo suponen el 40% de los anotados por la Balona hasta ahora. Diego, con dos goles ante el Ceuta B, y Pedro Morillo, en la primera jornada ante el Chiclana, son los autores del resto de goles.

Julio Algar destacó en Radio Algeciras de la Cadena Ser la capacidad de adaptación de la Balona a distintos escenarios, como ejemplo del partido que jugó su equipo en Coria: "Sabemos que en Tercera hay campos de todo tipo, artificial o natural, mejor o peor, y lo importante es adaptarse, ir a competir, dar el 100% y conseguir los puntos, sea el campo que sea". Sobre el resultado ante Coria, Algar apuntó que "en diez semanas nadie se acordará de la imagen de Coria, pero sí de los tres puntos que logramos".

Este domingo a las 18:00, la Balona recibirá al Castilleja en el Ciudad de La Línea con la intención de aprovechar su fortaleza en las jugadas a balón parado y sumar su segunda victoria consecutiva. Algar avisó sobre el peligro de un rival que todavía no ha marcado en los primeros cuatro partidos: "Algún día se tiene que romper esa estadística, pero hemos de centrarnos en nosotros mismos, estar bien con balón y sin balón, y recuperar la confianza que teníamos en pretemporada. Ya hemos conseguido la victoria y con nuestra gente seguro que irá bien".

La comunión con la afición también se ha reforzado tras la victoria en Coria. Algar aseguró que el respaldo del público es un incentivo fundamental: "La gente ha estado con nosotros en los malos momentos, y cuando vemos su apoyo es imposible no sentir la responsabilidad de representarlos de la mejor manera posible".

Con la pareja central Marlone-Algar afianzada y la efectividad en las jugadas a balón parado como gran arma, la Balona pretende consolidar un equipo competitivo y mirar hacia la parte alta de la tabla, donde cada victoria comenzará a contar para escalar posiciones en la categoría.