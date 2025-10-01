La Balona, el club más respaldado del grupo X de la Tercera Federación

La Real Balompédica Linense ha echado el telón a su campaña de abonos 2025/26 con 1.865 abonados. Con esta cifra, el club de La Línea alcanza prácticamente el mismo número de fieles que sacaron su carnet hace un año, con el equipo en la Segunda Federación. La Balona no solo se convierte en el equipo con más respaldo del grupo X de la Tercera Federación, sino que se mantiene con una masa social que supera a muchísimos clubes de Segunda RFEF y a algunos de Primera Federación, un acicate más para los encargados de devolver a la entidad a una categoría superior.

La nueva Balona, que logró por fin el pasado domingo su primera victoria de la temporada tras remontar en Coria, ha enganchado desde primera hora. Al menos, sobre el papel, el proyecto ha vuelto a ilusionar durante el verano. Andrés Roldán lideró desde la propiedad una revolución, un cambio radical demandado por los seguidores tras el último chasco del descenso. La limpieza fue total con aire fresco empezando desde los despachos con el retorno del linense Álvaro Pérez Bonmatí y el desembarco de un director deportivo batallado como Miguel Ángel Rondán. Luego, el club fue anunciando las caras nuevas poco a poco a partir de la elección de David Sánchez, el entrenador elegido para comandar el desafío que, como ya se ha comprobado, no va a resultar un paseo triunfal.

La Balompédica ha mantenido una cadencia constante de abonados desde que el club lanzó la campaña Tripulación blanquinegra el pasado 26 de junio. Un goteo constante animado por la buena pretemporada de un equipo que se plantó en el estreno liguero por encima de los 1.500 fieles y que se ha quedado a las puertas de los 1.900. Quién sabe si el mal inicio liguero, con dos derrotas seguidas y un empate, no ha podido frenar ese último tirón para que el club alcanzase la barrera de los 2.000 abonados. Los dos millares ya son palabras mayores.

Por tomar algunas referencias para dimensionar el respaldo de la Balona en el grupo X de la Tercera Federación, los tres equipos que marchan líderes son el Bollullos, el Cádiz Mirandilla y el Pozoblanco. El Bollullos anunció a comienzos de septiembre que había alcanzado los 500 abonados, el Pozoblanco aspirará a rondar el millar y el filial del Cádiz suele contar con la asistencia de seguidores abonados del primer equipo.

Búscate en el Ciudad de La Línea durante el Balona - Ceuta B / Erasmo Fenoy

Uno de los pocos inquilinos del grupo que ha superado los 1.000 abonados -lo ha confirmado oficialmente- es el San Roque de Lepe, que tenía como reto rebasar ese número. Los aurinegros tratan de regresar a una Segunda RFEF que ya conocen y reverdecer los viejos laureles de cuando eran asiduos a la desaparecida Segunda B.

El grueso de rivales se mueven entre los 500 y los 1.000 fieles de carnet, aunque no todos los equipos ofrecen una información actualizada del seguimiento ni llegan a ese medio millar de seguidores. El Chiclana CF, por ejemplo, superó los 700 abonados a mitad de mes mientras que el Castilleja CF celebró haber llegado a los 300. El cuadro de Castilleja de la Cuesta es el próximo visitante del Ciudad de La Línea este domingo (18:00).

Hay que tener en cuenta que de los 18 clubes del grupo, cinco son equipos filiales -en el caso del Sevilla, el C-, conjuntos de cantera que tiene un respaldo más anecdóctico y vinculado al primer club.

"Somos 1865 tripulantes esta temporada, que se han subido al barco y no nos dejaran zarpar sin su apoyo. Desde el club queremos agradecer a todos los que nos acompañarán este año", ha agradecido la Balona en sus redes sociales.

El trabajo ya se ha hecho desde los despachos. Ahora el balón está en el tejado del vestuario.