Pato: "Fuimos de menos a más y creo que merecimos un resultado más amplio en una segunda parte muy top"

José Francisco Grao Pato, entrenador del Orihuela CF, cree que su equipo fue "de menos a más" y se mostró "insistente" para conseguir la victoria ante la Real Balompédica Linense en Los Arcos. "Un rival con una gran presencia, buenos jugadores y talento", subrayó el técnico sobre los albinegros.

"Cualquier detalle cuenta y tuvimos la fortuna o el acierto en esa situación", comentó Pato sobre el gol que decantó el partido. "Queríamos marcar de estrategia, insistimos en que da puntos y los chicos lo ejecutaron de manera extraordinaria", continuó. "Fue un partido de categoría, en el que fuimos de menos a más, con 10-15 minutos que nos costó, de más dominio de la Balona, que es un equipo con una gran presencia y talento. Poco a poco entramos, ajustamos las distancias entre líneas y empezó a cambiar el partido. Otro aspecto importante es que cuidamos el balón. Fue el partido más completo desde que estoy aquí", manifestó.

"Creo que merecimos ganar con un resultado más amplio porque la segunda parte fue de un dominio muy claro", aseguró Pato, que tenía claro cómo meterle mano a la Balona: "Tiene jugadores con mucha presencia y queríamos jugar situaciones por bajo", explicó.

El preparador se queda con la insistencia de sus jugadores tras las paradas de Lázaro: "Hemos insistido sin decaer, la segunda parte ha sido para mí muy top. Solo puedo decir cosas brillantes de mis jugadores, para mí es la plantilla ideal porque cualquiera que sale da todo. Somos la suma de muchos esfuerzos y todos nos están ayudando".

"El equipo es lo que se ve", sostiene Pato. "Con intenciones claras, mucha intensidad, concentración, implicación... Está claro que la confianza te la dan los resultados y estamos en un gran momento, pero nos la hemos ganado a base de trabajo y buen hacer".

El técnico del Orihuela pide estar centrado en el objetivo: "La zona alta está muy lejos, sería un error garrafal pensar en otra cosa que no sea conseguir la salvación lo antes posible. La competición no perdona, no podemos bajar un ápice la intensidad, hay que asegurar la puntuación que nos dé la permanencia".