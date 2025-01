Los rivales de la Balona apuestan fuerte en el arranque del mercado de invierno

El mercado de fichajes invernal de fichajes, que quedó abierto este jueves día dos de enero y se cerrará a las cero horas del próximo lunes 3 de febrero según consta en las Bases de Competición de la RFEF, no ha producido hasta el momento una gran metamorfosis en el grupo IV de la Segunda Federación, en el que milita la Real Balompédica Linense. Con todo la contratación de Lillo Castellanos (Valencia, Spórting, Osasuna...) por el Águilas y de Rafa de Vicente (ex del Dépor) a un San Fernando que también incorpora a prueba a Lass Bangoura (ex del Rayo Vallecano) demuestra que los rivales de los de Javi Moreno están decidido a cambiar su suerte en una segunda vuelta que arranca el próximo sábado once de enero.

El Xerez DFC ha sido uno de los primeros en mover ficha dando dos bajas en su plantilla, las de Carri -que recibirá este sábado un homenaje en el partido amistoso contra el Betis Deportivo en Chapín- y Álex Castroviejo, mientras que en el Xerez CD Álex del Río ha causado baja a petición propia.

El Juventud Torremolinos de Antonio Calderón, segundo clasificado a seis puntos del UCAM Murcia, también ha anunciado cuatro bajas en su plantilla: las de Akito Mukai, extremo que se ha marchado al San Roque de Lepe; Jesús Mena (158 minutos en la primera vuelta); Ángel García (263) y Adrián Osorio (194).

Por el contrario el equipo malagueño ha hecho oficial las contratacipnes de Javi López, futbolista que en la primera vuelta ha militado en el San Fernando y de Tomi Lanzini, centrocampista argentino procedente del Antequera, líder en el grupo II de la Primera RFEF. El ya nuevo atacante del Torremolinos ha militado las tres últimas temporadas en el cuadro antequerano, siendo muy importante en la temporada 22/23, la del ascenso directo a Primera RFEF.

El Recreativo Granada, por su parte, ha comunicado la extinción de contrato de Paco Cantal, que apenas contó con 33 minutos en las 17 primeras jornadas. Por su parte en el Villanovense ha habido cambios en la portería. Su portero titular, José Andrés, ha sido reclamado por el Mérida, club que lo tenía cedido en la entidad extremeña con la que ha sido titular en 11 de las 17 jornadas disputando 1.077 minutos y encajando 13 goles. El club serón, por su parte, ha repescado a Marcos Pérez, meta que estaba cedido en el Azuaga, para suplir la baja. Además ha cortado al extremo izquierdo Christian Díaz.

El Don Benito también ha comunicado la baja de Pau Tejón, centrocampista que apenas ha contado para Juan Marrero en la primera vuelta del campeonato; y el Estepona la de Ruizma, en un situación muy similar con el recién destituido Oriol Riera.

Refuerzos destacados

El Águilas fue el primer equipo en anunciar el primer fichaje del mercado invernal. Se trata del experimentado lateral derecho Lillo Castellano, futbolista que llega libre tras desvincularse el pasado verano del San Fernando, club con el que la temporada anterior compitió en Primera Federación y acumuló 17 apariciones (16 de ellas como titular), pese a que, al igual que sucede en esta ocasión, aterrizó con la campaña en curso.

Lillo Castellano, nacido en Aspe, Lillo pasó la mayor parte de su etapa formativa en las categorías inferiores del Valencia , con cuyo primer equipo debutó en La Liga de la mano de Unai Emery. En 2010, abandonó Paterna para enrolarse en las filas de la Unión Deportiva Almería, sumando otra temporada en la máxima división de nuestro fútbol y acumulando más de 40 partidos con el filial indálico en la extinta Segunda ‘B’. El Alcoyano, club del que volvería formar parte entre 2021 y 2023, fue su siguiente destino antes de firmar con el Éibar, contribuyendo al ascenso a Primera de la entidad vasca y a su permanencia en las dos campañas siguientes, junto a Garitano y Mendilíbar. El Sporting de Gijón, el Osasuna y el Numancia fueron los pasos posteriores de una larga y prolífica trayectoria que también incluye una aventura en el extranjero, concretamente en el Maccabi Haifa del fútbol israelí, y numerosas convocatorias con los equipos Sub-17, Sub-19, Sub-20 y Sub-21 de la Selección Española.

El San Fernando, que en noviembre había incorporado a David Carmona, ha firmado a Rafael de Vicente, centrocampista malagueño con una amplia experiencia en la categoría de bronce del fútbol español con más de 230 partidos entre Segunda B y Primera Federación. De Vicente ha disputado a lo largo de su carrera cuatro fases de ascenso a Segunda División y logró dicho objetivo en las filas del Real Racing Club en la temporada 2018-19. Además, el pasado verano consiguió el ascenso con el Marbella FC a Primera Federación siendo pieza clave en el conjunto costasoleño (32 partidos, 3 goles). El nuevo jugador del San Fernando rozó un nuevo ascenso en las filas del UCAM Murcia en la 2020-21 al disputar la final del playoff en Badajoz. Con los universitarios, De Vicente participó en 50 partidos en dos temporadas en Segunda B. Su debut en Primera RFEF llegó con el RC Deportivo en 2021. En Riazor, Rafa de Vicente disputó 25 encuentros en un año en el que el Depor cayó ante el Albacete en la final por el ascenso a Segunda. Un año más tarde, pasó por la UD Sanse y aumentó en 22 participaciones sus números en Primera Federación. La pasada temporada logró ascender con el Marbella FC a la categoría de bronce del fútbol español siendo una pieza fundamental en el engranaje de Fran Beltrán (32 partidos, 3 goles).

Asimismo el conjunto de la Isla de León han anunciado que llega, eso sí a prueba, Lass Bangoura, quien irrumpió con fuerza en 2010 en el Rayo Vallecano de Paco Gémez, con el que llegó a disputar 140 partidos. El extremo de Guinea se encontraba sin club. A sus 32 años, jugó en clubes como Granada CF, Stade de Reims, UD Almería, Vancouver Whitecaps FC, CD Lugo, Emelec y PAS Lamia 1964, aunque sin lograr la regularidad de sus inicios.

No hay que olvidar que ya antes de que se abriese el mercado habían llegado a la Balona el mediocentro defensivo Francisco Manuel Tena Jaramillo (Fran Tena), sevillano, de 31 años, que las dos temporadas precedentes fue casi insustituible en el CD Teruel, con el que primero ascendió a Primera Federación y en la 2023-24 regresó a Segunda RFEF. Aún no ha debutado.

Así está el mercado

UCAM Murcia

Bajas

Diego López

Juventud Torremolinos

Altas

Tomi Lanzini

Javi López (ex del San Fernando)

Bajas

Akito Mukai al San Roque de Lepe (551. minutos)

Jesús Mena (158 minutos)

Adrián Osorio (194 minutos)

Águilas

Altas

Lillo Castellano (Ex San Fernando, lateral derecho 35 años)

Xerez CD

Bajas

Álex del Río

Xerez DFC

Bajas

Carri

Álex Castroviejo

Balona

Altas

Fran Tena (mediocentro defensivo 31 años)

Recreativo Granada

Bajas

Paco Cantal (33 minutos)

Villanovense

Altas

Marcos Pérez, portero que regresa tras cesión en el Azuaga

Bajas

José Andrés, portero que regresa al Mérida. Titular en 11 de las 17 jornadas con 1077 minutos y 13 goles encajados

Christian Díaz

Don Benito

Bajas

Pau Tejón

San Fernando

Altas

Rafa de Vicente

Bajas