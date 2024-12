Resultados, clasificación y resumen de la jornada 17 en el grupo IV de la Segunda Federación

Finalizó la primera vuelta en el grupo IV de la Segunda Federación. Y lo hizo con la Real Balompédica Linense fuera de los puestos de peligro después de 105 días merced a su inesperada victoria en el campo de La Unión (0-1) con un gol de Jack Harper en el 55'. El Cádiz Mirandilla, que ganó en San Fernando, y el Juventud de Torremolinos, que es segundo tras doblegar a domicilio a la Deportiva Minera, protagonizaron las otras sorpresas del fin de semana. El Linares Deportivo destituyó a su técnico, Juan Antonio Milla, tras perder a manos del Xerez Deportivo y caer a la plaza de promoción, que abandonó precisamente la Balona. El UCAM Murcia consolida su liderato y ya aventaja a sus más directos enemigos en seis puntos.

El Atlético Antoniano, que recibirá a la Balona en la primera jornada de 2025, firmó tablas con un Águilas al que el punto le vale para quedarse fuera de los puestos de descenso. Los del exbalono Diego Galiano afrontarán al encuentro con los de La Línea del próximo mes de enero con la vitola de ser uno de los cuatro conjuntos que no conocen la derrota en casa al término de la primera vuelta. El empate le supuso a los de Lebrija abandonar las plazas de privilegio, de las que ahora está a un punto.

“Con otro empate cierra el Águilas FC este año, y ya son once los que ha sumado en esta primera vuelta de la temporada (0-0). Un punto que se puede dar por bueno, pues que se consigue en un campo en donde el Atlético Antoniano no pierde desde hace más de un año, también después de haber sido mejor que los locales en el segundo acto”, explica Jaime Zaragoza en La Opinión de Murcia.

El éxito copero que le ha llevado a enfrentarse al Real Madrid en el arranque de 2025 pasa factura a la Deportiva Minera de Francis Ferrón y Omar Perdomo. Los murcianos firmaron una derrota 0-1 ante el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón, después de cosechar una sola derrota en las últimas doce jornadas, dos en toda la primera vuelta, lo que les permite acabar segundo, beneficiado por el triunfo de la Balona en La Unión.

“Fue un partido muy serio y táctico por parte de ambos conjuntos, pero que claramente controló el conjunto dirigido por Antonio Calderón, que fue merecedor de los tres puntos. A la Deportiva Minera le faltó claridad y verticalidad cuando el equipo se aproximaba a la zona de tres cuartos, a pesar de apretar en los últimos minutos, lo que obligó al conjunto de la Costa del Sol a replegarse y defender en esos instantes finales. En el minuto 8, Camacho movía el marcador poniendo el 0-1 a través de un córner al segundo palo en el que el 7 de Torremolinos se encontró solo y con su pierna derecha, desde la frontal del área ajustó un esférico imposible para Fran Martínez”, se lee en la prensa malagueña.

El UCAM de Murcia sigue su paseo (seis victorias y un empate en las últimas siete jornadas) que le permite distanciarse en el liderato de sus más inmediatos seguidores hasta en seis puntos. Los católicos vencieron 0-2 en Chapín al Xerez DFC que ve cortada una racha de cinco jornadas sin perder y de ocho meses sin perder en liga regular en casa. Fer Román (24’) y Ale Marín (60’) anotaron los goles de los universitarios.

“El Xerez DFC ha despedido 2024 y la primera vuelta con una derrota en Chapín ante el líder UCAM Murcia en un partido con polémica y que supone el primer traspié de los azulinos esta temporada en casa. De hecho, los xerecistas no caían como local desde la ida de la final de la fase de ascenso contra el Jove Español y en liga aún más, desde abril de 2023. Se trata además de la primera derrota de David Sánchez al frente del equipo en el campeonato doméstico. El técnico, que protestó como toda la grada el 0-1 del UCAM por un posible fuera de juego, fue expulsado”, narra David Sánchez en Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

El Estepona es el vivo ejemplo de la igualdad del grupo IV. Acaba la primera vuelta con tres puntos de renta sobre la plaza de promoción y a tres del quinto puesto tras cortar una racha de cinco jornadas sin vencer con el triunfo 1-2 en Don Benito. Rubén Mesa, que parece haberse reencontrado con el gol, hizo el 0-1 en el minuto tres. Antes del descanso, el esteponero Caro tuvo que ser relevado y trasladado a un hospital tras una caída en mala postura. Osama empató en el 51' para los calabazones, que salieron en tromba tras el descanso. Pero Mirapeix hizo el tanto del triunfo costasoleño en el 82'.

Otro que endereza su racha después de perder sus dos últimos partidos en casa y de caer también ante el Cádiz Mirandilla es el Almería B, que sumó ante el Orihuela una victoria (1-0, con gol de Joan Gázquez -que ya suma seis- en el minuto 9) que le permite afrontan la Navidad en puesto de play-off, lo que tiene mucho mérito, ya que se trata de un filial que además es un recién ascendido.

Por abajo, el Recreativo de Granada y Villanovense firmaron unas tablas que impedían a los nazaríes acabar el sábado por delante de la Balona. Se adelantaron los serones por medio Josh Farrell (14'), lo que les valió para irse por delante al descanso. Samu Cortés, que ya había marcado una semana antes en La Línea, hizo el empate en el 55' y apenas tres después Mario González hacía el 2-1. Óscar Gómez, de penalti, estableció el resultado definitivo en el 78'. Un dato relevante; al encuentro apenas asistieron 150 espectadores.

"Reparto de puntos que se puede considerar justo entre el Recreativo Granada y el Villanovense (2-2) en un duelo que cerró el año 2024 para ambos conjuntos, dejando descontentas a las dos escuadras, ambas en descenso. El filial granadino sigue siendo uno de los peores locales de la competición, con solo tres triunfos en nueve encuentros disputados ante su afición, mientras que el Villanovense directamente no ha ganado lejos de su estadio (cinco empates y cuatro derrotas)", se lee en El Periódico de Extremadura.

El Xerez Deportivo, el de toda la vida, ha pasado de una zona complicada a plazas de play-off después de sumar una sola derrota (precisamente ante la Balona) en las últimas siete jornadas y enlazar tres triunfos y un empate en las últimas cuatro. Esta vez venció 0-2 al Linares, un resultado que le costó el cargo a su técnico, José Antonio Milla, cuya destitución fue anunciada minutos después del choque. No hay que olvidar que el equipo azulino era líder tras la séptima jornada y que en las diez siguientes ha firmado seis derrotas, tres empates y sólo una victoria, precisamente ante la Balompédica.

“¡Qué año del Xerez CD! Un regalo para un club que no se llevaba alegrías tan importantes desde hace varias décadas, en esos tiempos en los que mandaba y disfrutaba del fútbol profesional. El Deportivo ha cerrado 2024 de forma brillante, con un gran triunfo por 0-2 ante el Linares, un equipo al que siempre controló y al que superó en todos los aspectos. Reina, cuando aún no se había cumplido el minuto de juego, y Ulloa, en el tiempo de descuento, le pusieron la firma a una victoria que permite a los xerecistas, que encadenan cuatro jornadas sin perder”, analiza Manuela Romero, también en Diario de Jerez. “Los azulinos realizaron un partido completo, tiraron de oficio y el choque, además, dejó la buena noticia del regreso de Iago Díaz tras dejar atrás la lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego más de un mes”.

Completaba la jornada la victoria del Cádiz Mirandilla en San Fernando. Un gol de Nacho Vizcaíno en el 27' dio el triunfo al filial, que se resiste a darse por descendido y enlaza su segundo triunfo. Los azulinos, por su contra, se quedan en plaza de descenso después de ver cortada la mejoria que parecían experimentar con la llegada de Dani Mori, con el que habian ganado las dos jornadas precedentes.

