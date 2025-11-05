La Balona quiere aprovechar el tirón en el Ciudad de La Línea

La ilusión por la Balona se ha disparado tras el golpe de autoridad de los albinegros en Tomares. La afición se ha enganchado definitivamente al equipo de David Sánchez y muchos seguidores empiezan a recuperar ese gusanillo de volver al estadio. La Real Balompédica Linense quiere aprovechar el tirón y prolongar su buen momento con el partido del próximo domingo (17:00) ante el Sevilla C en el Ciudad de La Línea.

La Balompédica quiere hacer de la tarde una fiesta de convivencia y fútbol. El club, por lo pronto y con buen criterio, ha establecido el encuentro como el día de la cantera y ha invitado a los jugadores "de todos los equipos de la ciudad" para que acudan a animar a la Balona contra el Sevilla C. Los más pequeños podrán dar colorido y vivir con sus compañeros lo que supone un parrtido en el estadio, en un escenario en el que seguro que muchos de ellos sueñan con jugar algún día.

El vestuario que lidera David Sánchez vivió en Tomares una muestra del apoyo incondicional que recibe la Balona, sin importar la categoría en la que milite. Para muchos fue la primera vez de esa comunión equipo-afición con la que la Balompédica pretende marcar la diferencia. Entrenador y capitanes agradecieron el desplazamiento masivo en un día que estaba marcado para marcar territorio fuera de La Línea.

La Balona encara la 10ª jornada con una oportunidad inmejorable para dar el salto definitivo a los puestos de playoff de ascenso. Los albinegros saben que ahora es el momento. Tras haber dejado atrás las dudas iniciales, tras enganchar una racha sólida de siete jornadas sin perder, tras haber crecido como bloque en dos salidas consecutivas, la Balompédica tiene en su mano impulsarse hasta la zona noble del grupo X de la Tercera Federación.

El domingo, a buen seguro, el Ciudad de La Línea vivirá su mejor ambiente de la temporada. La intención del club es superar ampliamente esa entrada de más de 2.000 espectadores del día ante el Pozoblanco. Lo que se cuece en la calle, en los foros y en las redes sociales es un caldo de cultivo que invita a pensar que la próxima jornada se sumarán fieles a la causa, a ese barco que zarpó con el objetivo de recuperar a quienes habían terminado quemados por los últimos fracasos.

David Sánchez lo dijo al principio de la temporada y lo ha repetido en varias ruedas de prensa: su deseo es que el Ciudad de La Línea vaya a más con el paso de las jornadas y con las victorias que pongan a la Balona en su sitio. El entrenador sevillano ya lo ha experimentado como futbolista y también como preparador, ese proceso de ver como las gradas se empiezan a llenar, como la gente comienza a creer y como un proyecto llega a buen puerto.

A la Balona 2025/26 le queda todavía un mundo, pero si el domingo prolonga esa buena racha, lo va a hacer justo antes de afrontar una parte importante del calendario con los enfrentamientos ante los rivales más fuertes hasta el momento: el líder Bollullos, el Ciudad de Lucena, el invicto Cádiz Mirandilla y el Dos Hermanas que busca resurgir de la mano de Emilio Fajardo. Queda mucho, pero cuantos más tenga la Balompédica alentando desde arriba, más fuerza podrá hacer ese binomio.