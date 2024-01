Mere: "El 1-2 lo cambió todo, el equipo se lo creyó"

"El fútbol tiene esa grandeza", afirmó Baldomero Hermoso Mere, el entrenador de la Real Balompédica Linense, para tratar de resumir la remontada que su equipo protagonizó ante el Atlético Antoniano en el Ciudad de La Línea.

"Es difícil hacer una valoración precisa con todas las cosas que pasaron", comenzó Mere su comparecencia. "Tuvimos un buen arranque, llevando el partido donde queríamos, siendo dominadores, con las suficientes ocasiones para ponernos por delante. No lo hicimos y en el primer balón parado del equipo rival, se te pone por delante y ya te vienen los nervios, la presión... Lo intentamos pero no con la determinación de los primeros quince minutos. Nos marcaron el 0-2, estuvimos muy cerca de estar muy fuera del partido y el 1-2 lo cambió todo. El equipo se lo creyó, se fue arriba y conseguimos hasta cuatro goles", resumió.

¿Qué pasó al descanso? "Lo fundamental era transmitir tranquilidad, pero empezamos a tener perdidas por precipitarnos, en la segunda parte no fuimos capaces de controlar las emociones y la presión del público. Solo a partir del 1-2 encontramos el camino que queríamos", reconoció.

"Creo que cuando mejor estábamos no fuimos capaces de hacer gol, pero luego es cierto que ellos tuvieron opciones porque las concedíamos nosotros", prosiguió Mere, satisfecho por la mentalidad del colectivo: "El equipo no dejó de luchar ni de creer".

El míster de la Balona volvió a reclamar "un clima más favorable" durante los partidos: "Voy a ser muy respetuoso con la afición, por momentos llega a ser muy desagradable. Yo entiendo lógicamente que la gente está muy cabreada cuando vas perdiendo 0-1 o 0-2 contra un equipo que ahora mismo pelea por salir de abajo, lo asumo con responsabilidad, pero es cierto que a veces las cosas se sacan un poquito de quicio, a veces los insultos llegan a ser... Yo tengo las espaldas muy anchas y no me sorprende nada, pero a veces es difícil, me gustaría ver en algún momento un clima un poco más favorable".

Mere tiene claro que "el propósito para 2024 es ganar y jugar bien" y "creo que lo hicimos mejor que otros días", dijo. "Entiendo que ponerte 0-1 en casa podía crear lo que luego creó, pero nuestro camino no se tiene que alejar mucho de lo que venimos haciendo".