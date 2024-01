Galiano: "Me voy con la sensación de que me han robado"

"Me voy con la sensación de que en la última jugada me han robado". Así se manifestó Diego Galiano, el entrenador del Atlético Antoniano, tras la derrota sufrida por su equipo ante la Real Balompédica Linense en el Ciudad de La Línea.

El conjunto de Lebrija ganaba por 0-2 a falta de cinco minutos y encajó el 2-2 nada más comenzar el tiempo añadido, sin embargo, Galiano entiende que el árbitro les escamoteó un penalti antes de que la Balona marcase el 3-2. "Tuvimos un penalti clamoroso que vio todo el mundo incluido el árbitro, que no lo quiso pitar", afirmó el entrenador.

"Me voy con la sensación de que en la última jugada me han robado. Esto es fútbol. Siendo sincero y coherente, la primera parte la Balona fue muy superior a nosotros. En la segunda cuando mejor estábamos y menos estábamos sufriendo llegaron sus goles y los arreones. No nos pueden meter cuatro goles en tan poco tiempo, pero el penalti es clamoroso", resumió.

En un análisis más pausado, el exalbinegro Galiano vio "una primera parte en la que la Balona fue superior en cuanto a juego y ocasiones, a pesar de no estar acertada, es verdad que nosotros con muy poco le hicimos daño y con el 0-1 tuvimos para el 0-2. En la segunda mitad, corregimos lo que nos estaba pasando, metimos el 0-2 y cuando mejor estábamos nos llegó el gol de Peral. La gente empujó, la Balona se volcó, llegó el 2-2 y la jugada clave del partido, un penalti que no pita y nos meten el 3-2", repasó.

"Dimos muchas facilidades, hasta en el gol del 2-2 de la falta", hizo autocrítica Galiano, que vio cómo se les escurrió la posibilidad de puntuar en La Línea cuando ya lo tenían en las manos. "Venir aquí y sumar siempre es bueno. Es un buen campo con una afición que aprieta. Hicimos muchos méritos, pero tuvimos diez minutos de desconexión en los que nos hicieron cuatro goles".