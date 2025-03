El fútbol rinde homenaje este sábado (17:00) a Armando Hernández

El fútbol del Campo de Gibraltar y de la Costa del Sol rendirán un más que merecido homenaje este sábado (17:00) en el estadio Manolo Mesa de San Roque al excentrocampista sanroqueño Armando Hernández. El torneo 3x1 está coorganizado por los veteranos de los que fueron los tres clubes más importantes de su dilatada carrera, CD San Roque, CD Estepona y Real Balompédica Linense. El mediocampista también se enfundó las guayaberas de los filiales del Cádiz CF, del Algeciras CF y del Fuengirola. La entrada es de dos euros y la recaudación tiene fines benéficos.

El homenaje fue aplazado la pasada semana como consecuencia de las condiciones meteorológicas y Armando asegura que está “deseando que pase”. “A mí me da vergüenza de estas cosas, yo prefiero ayudar a que se lo den a otros”, dice con humildad.

El exfutbolista tiene palabras especialmente cariñosas para las aficiones de Estepona y Real Balompédica. “En los dos sitios fui muy feliz. Mi mejor recuerdo en el fútbol es el primer ascenso a Segunda B con el Estepona, con el brazalete de capitán… hasta el alcalde, Sánchez Bracho, me puso la medalla de oro de la ciudad”, evoca en referencia a la temporada 1989-90.

“Pero jugar la liguilla a Segunda con la Balona, con Manolo Monteagud de presidente… eso tampoco se queda atrás”, se apresura a puntualizar con respecto a lo sucedido en la 1991-92.

Armando, junto al escudo del CD San Roque / Andrés Carrasco

Un contrato un poco peculiar le privó de dar el salto a Primera con el Cádiz, en cuyo filial coincidió, por ejemplo, con los hermanos Pepe y Salvador Mejías. Más tarde, cuando vestía la camisola del Algeciras, una lesión le impidió enfundarse la camisola del Real Murcia, con el que ya tenía contrato, en la máxima categoría nacional. “Son cosas del fútbol, también ganaba tres millones de pesetas de las de entonces en Tercera división, que no se la daban a nadie”, valora.

“Tengo la cosa de que mis hijos no me vieron jugar y como ellos no lo pueden hacer, yo prefiero no definirme”, continúa. “El patas largas me decían jajajaja”.

Sí que lo conoció y bien además el actual director deportivo del CD San Roque, su sobrino Isidro Palma, que también vistió la camisola de la Balona, y que se refiere a él en estos términos: “Ojalá hubiera tenido algo más de suerte. Podría haber llegado mucho más lejos. Estamos hablando de uno de los futbolistas más grandes que ha dado San Roque”.

Armando Hernández observa “un gran cambio en el fútbol” desde que él dejó de vestirse de corto, a mediados de los noventa del pasado siglo. “Hasta el material es diferente, nosotros nos atábamos las medias con vendas”, recalca.

Al término del triangular con la participación de los tres equipos tendrá lugar una jornada de convivencia.