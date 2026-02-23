El exbalono Miguel Rivera vuelve a los banquillos y afronta su cuarta etapa en la UD Melilla

Miguel Rivera, uno de los tres entrenadores que condujo a la Real Balompédica Linense la pasada campaña al descenso a Tercera Federación, vuelve a los banquillos. El preparador malagueño afronta desde este miércoles su cuarta etapa en la Unión Deportiva Melilla.

El conjunto norteafricano, tras caer en la vigésimo cuarta jornada a manos del Real Jaén (0-1) ocupa la decimoquinta plaza en el grupo IV de Segunda Federación, a cinco puntos de la zona de permanencia, marcada por La Unión Atlético. El nuevo técnico debutará el domingo, uno de marzo (12:00) con la visita al UCAM Murcia.

Miguel Rivera fue el primero de los entrenadores que dirigió a la Balona en su segunda campaña en Segunda Federación. Fue destituido después de la sexta jornada, cuando acreditaba un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas. Es decir, cinco puntos que llegaron acompañados por seis goles a favor y once en contra y le sitúaron en la antepenúltima plaza, a tres puntos de la zona de permanencia y con el segundo peor balance defensivo de todo el grupo, Posteriormente dirigieron a los linenses Javi Moreno y Antonio Ruiz Romerito.

Miguel Rivera regresa a una UD Melilla en la que le avalan que en la andadura 2022-23 la condujo al ascenso a Primera Federación, el mayor éxito deportivo de los azulinos.

Además, ya sabe lo que es asumir el equipo en “momentos delicados”, como ocurrió en la temporada 2021-2022, cuando logró asegurar la permanencia en las últimas doce jornadas.

También dirigió al conjunto melillense en la campaña 2003-2004, en la que el equipo finalizó séptimo en el grupo IV de Segunda B, clasificándose además para la Copa del Rey y alcanzando la permanencia.

“Su conocimiento del club, del vestuario y de lo que significa defender estos colores convierten su regreso en una apuesta de confianza para afrontar el tramo decisivo del campeonato”, asegura la entidad en su comunicado.

Tercer entrenador de la temporada

Miguel Rivera llega como relevo de Javi Motos, quien a su vez había relevado en el mes de octubre a Alberto Cifuentes.

Hasta el momento de su destitución, Motos había dirigido al equipo azulino en catorce partidos oficiales, con un balance de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Con esta decisión, se trata del décimo entrenador que pasa por el banquillo de la UD Melilla en las últimas tres temporadas, una lista preñada de nombres que también han estado vinculados a la Real Balompédica Linense: Miguel Rivera (octubre 2023), seguido por Juan Sabas (octubre 2023 – marzo 2024), Víctor Basadre (marzo 2024 – junio 2024), Mere Hermoso (julio 2024 – octubre 2024), David Cabello (octubre 2024 – marzo 2025), Ángel Rodríguez (marzo 2025 – junio 2025), Alberto Cifuentes (julio 2025 – octubre 2025) y el propio Javi Motos (octubre 2025 – febrero 2026).