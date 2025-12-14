David Sánchez: "Uno de los partidos más extraños que he vivido"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, aseguró tras el empate (2-2) que su equipo cosechó este domingo frente al Dos Hermanas que le resultaba “difícil hacer un análisis de un partido tan raro. “Poca gente ha vivido un partido así”, recalcó. En su valoración, sostuvo que "once contra once" su equipo tuvo "dos ocasiones claras nada más empezar el partido”, concretando que fueron “dos ocasiones de Diego” en un tramo en el que su equipo estaba “muy implantado” y en el que el rival “no estaba llegando”.

Sin embargo, el técnico consideró que el punto de inflexión llegó tras la primera expulsión, la del visitante Reina. “A raíz de la expulsión de ellos, creo que no hemos hecho una buena lectura con uno más”, lo que provocó que “se igualara el partido”. Sánchez señaló que por momentos estuvieron bien y que su equipo "tuvo más ocasiones" que el rival "aparte de los penaltis fallados”. El entrenador admitió sin rodeos que la Balona "cometió errores graves”, citando directamente “la expulsión de Antonio [Hermosín]” y “la segunda de Pedro [Morillo]”.

Sánchez lamentó el desenlace, afirmando que el equipo “ha tenido que adaptarse a todo” y que fue “una pena cómo acabar el partido”. Reconoció que quizá con el tanto de Cascao o incluso con el 2-2 “hubiéramos estado contentos”, pero fue autocrítico al afirmar que “no hemos hecho un buen partido” y que “no hemos leído el partido en cada momento y lo habíamos explicado bien”.

El entrenador subrayó que, pese a sumar un punto, “no estamos contentos lógicamente aquí en casa”, calificando la jornada como “un día duro”. Aun así, valoró la actitud del grupo: “lo hemos intentado hasta el final” y defendió que el equipo siempre cree, aunque “un día estará más o menos acertado”. También explicó que buscaron “tener un poquito más de paciencia con el balón”, aunque reconoció que “no es fácil” dadas las circunstancias.

Sobre la gestión desde el banquillo, señaló que “hemos adaptado los cambios con el sistema” y consideró que “hemos acertado”, recordando que iban por delante muy tarde y que “el partido tenía que haber acabado ahí”, aunque finalmente “nos han empatado en un error”. El golpe definitivo fue “el penalti en la última jugada”, algo que definió como “cosa de fútbol”.

Mirando al futuro inmediato, Sánchez pidió calma: “a respirar, a pasar la noche como podamos” y desde mañana “a pensar en Utrera”. Recalcó que “los partidos duran casi 100 minutos” y que es clave “confiar hasta el final”, insistiendo en que el equipo y el entorno deben ir “todos en el mismo barco”. Pese a admitir que “ha sido un palo duro”, concluyó con un mensaje de profesionalidad: “es nuestra profesión” y toca “intentar descansar y preparar el siguiente partido”.