Los chicos de Carlos Guerra: así es la Balona B para la nueva temporada

La Real Balompédica Linense se ha sumergido ya en la semana previa a su estreno de temporada en el grupo X de la Tercera Federación con el debut del próximo domingo ante el Chiclana CF en el Ciudad de La Línea (20:00). El club, no obstante, quiere dar su sitio a la cantera y ha aprovechado para acercar a la afición la plantilla que defenderá los colores de su equipo filial senior, una Balona B que tutela Carlos Guerra, un emblema de la casa y un referente para las categorías inferiores.

El club ha dado a conocer a través de sus redes a los integrantes del filial, sus nombres y caras, una manera tradicional y sencilla de intentar familiarizar a la hinchada con los chavales que competirán en la Segunda Andaluza y que sueñan con poder alcanzar algún día el primer equipo y saltar al Ciudad de La Línea.

Carlos Guerra cuenta con una plantilla formada por los porteros Alejandro Orozco y Christian Muñoz; los defensas Raúl Fajarne, Manuel Fajarne, Hugo Losada, Ilias Nam El Handaoui, José Aguilera, Alberto Gómez, Alejandro Díaz y Germán Ruiz; los centrocampistas Adrián Melgar, Samuel Merino, Jonathan Morente, Leo Alexander Carrizo, Mohamed Talai, Jonathan Arroyo y Anuar El Amiri; y los atacantes Francis Coronil, Victory Gigi, Raúl Naranjo, Jesús Sánchez, Salvari Argüez, José Tomillero y Álvaro Ríos.

El cuerpo técnico encabezado por Guerra está asistido por Luis Lara, como segundo entrenador, Adrián la Bella, como preparador físico y entrenador de porteros, y Pepe Díaz, como el delegado del equipo.

"Este proyecto representa un paso más en la apuesta del club por el talento joven, ofreciendo a los jugadores de la cantera la oportunidad de crecer y acercarse al primer equipo", destaca la Balona, que tiene en el Atlético Zabal a otra fuente de jóvenes que ha parido a grandes futbolistas de la tierra y muchos referentes que hicieron carrera con la camisola blanquinegra.