Connor Ruane, de La Línea a Jaén

Connor Ruane también se queda en la Segunda Federación. El lateral británico ex de la Real Balompédica Linense, uno de los integrantes de la pasada plantilla albinegra, se ha comprometido con el Real Jaén, un histórico del fútbol español que acaba de ascender a la cuarta categoría del fútbol español. Connor alcanzó el medio centenar de partidos con la Balona durante las dos etapas en las que defendió los colores del club de La Línea.

El exalbinegro ha aterrizado en el Real Jaén para paliar la baja por lesión de larga duración de Fer Cortijo. La dirección deportiva del conjunto lagarto se ha movido rápido en el mercado y ha anunciado este lunes la llegada de Connor James Ruane (Warrington, 1993). El futbolista inglés de 31 años ocupará la ficha de Cortijo disputó el pasado curso 21 encuentros en el grupo IV de la Segunda RFEF con la Balompédica en una campaña marcada por el descenso.

Connor, afincado en Palma de Mallorca desde su niñez, se convierte en la decimoquinta incorporación blanca de esta ventana de fichajes. El zaguero cuenta con un amplio currículum en la extinta Segunda B, en la que defendió los colores de clubes como FC Jumilla, Hércules CF, el filial del RCD Mallorca o CD Constancia. A ese historial, Connor une también su paso por el UE Alcudia, cuando tenía 18 años y el equipo valenciano militaba en el Grupo XI de Tercera División, y dos experiencias en el extranjero: una en el FC Inter, de la Primera División de Finlandia, con el que marcó cinco goles y llegó a jugar un partido de la Europa League en el campo del Honved de Budapest húngaro en la temporada 2019/2020, y otra, un año después, en el Lokomotiv Plovdid, de la máxima categoría de Bulgaria, con el que llegó a disputar cuatro partidos correspondientes en la Conference League.

A su regreso de Bulgaria, en el mercado invernal de la 2021-22, Connor firmó por la Real Balompédica Linense, que en ese momento competía en Primera Federación. Permaneció un año y medio en el conjunto de La Línea en esa categoría, hasta que en la campaña 2023-24 jugó en las filas del CF Talavera, en el grupo V de Segunda Federación, con el que jugó un total de 34 partidos. El pasado verano regresó a la Balona, también en Segunda Federación, con la que disputó 1.582 minutos repartidos en 21 encuentros.

El director deportivo, Manuel Chumilla, explica que “tras el contratiempo sufrido por Fer Cortijo nos vimos obligados a salir al mercado”. En ese sentido, destaca que “hemos podido contratar a un futbolista con una dilatada trayectoria en Segunda Federación e, incluso, en categorías superiores”. “Se ha unido ya a nosotros para empezar a sumar e intentar conseguir los objetivos que nos hemos marcado”, añade.

Tras la confirmación de su fichaje, Connor ha querido “agradecer la oportunidad y la confianza” al propio Chumilla y al entrenador, Manolo Herrero. “El verano ha sido largo, pero lo bueno se hace esperar. Estoy muy ilusionado con el proyecto y ojalá sea una buena temporada”, remarca el nuevo integrante del vestuario blanco.