Como cada pretemporada la Real Balompédica Linense suma a su dinámica de trabajo a los jóvenes con más proyección de la casa. Este veranoo, con el acuerdo Balona-Zabal, se han incorporado a las órdenes de Jordi Roger seis futbolistas: Jesús Méndez, Juan Ramos, Fosela, Manu, Josema y Mai. Algunos son nuevos, otros ya estaban, e incluso alguno sabe lo que es vestirse de corto para defender la albinegra. Todos coinciden al destacar la "oportunidad" que se les brinda al compartir vestuario con profesionales y el "orgullo" de poder "soñar" con llegar al primer equipo algún día.

Jesús Méndez, forjado en las categorías inferiores del Balón Linense y que estuvo la temporada pasada en el CD San Roque, sabe lo que es entrar en una convocatoria con la Balona. "Estoy muy ilusionado de poder volver a hacer la pretemporada con el equipo de mi pueblo. Los más cercanos saben que para mí ha sido un sueño vestir ese escudo", asegura el centrocampista, que regresa esta temporada para jugar en el filial zabalista. "Me gusta mucho el proyecto del filial, ahora tenemos más oportunidades para llegar al primer equipo. Vengo con las ideas muy claras de querer hacerme un hueco y espero tener alguna oportunidad de entrar en alguna convocatoria. Mi objetivo es superarme cada día y dar todo en cada entrenamiento. Hay que aprovechar cada oportunidad que me den", expone con decisión el linense.

Juan Ramos, uno de los que continúa su proyección en la cantera -para pasar del juvenil al filial-, prolonga su presencia con la primera plantilla de la Balompédica: "La noticia que más esperaba este verano era poder hacer la pretemporada con la Balona. Como linense es uno de los mayores orgullos poder representar al equipo de tu ciudad. El que me conoce sabe lo balono que soy y no podía desaprovechar una oportunidad así", abunda del zaguero. "Estoy creciendo como futbolista, adquiriendo experiencia rodeado de grandes jugadores de muchísimo nivel. Desde que soy pequeño sueño con llegar al primer equipo de la Balona y la continuidad del míster [Jordi Roger], Jesús Estrada y Carlos Guerra hace que me sienta más cómodo e integrado", señala.

Juan Ramos: "La noticia que más esperaba este verano era poder hacer la pretemporada con la Balona"

Otro de los que sigue bajo las directrices de Roger es Mai. El delantero debutó la pasada temporada en Segunda B en Jumilla y está "muy contento" de poder seguir entrenando con los albinegros. "Para mí es muy importante que el míster siga contando conmigo. El año pasado ya cumplí un sueño, que era debutar en Segunda B, y espero volver a contar con alguna oportunidad esta temporada. Hay que seguir aprendiendo para crecer y tener alguna oportunidad de llegar algún día al primer equipo", explica con sensatez.

Entre las caras nuevas aparece la de Manu, portero procedente del CD San Bernardo, se ejercitará toda la temporada con la primera plantilla y jugará con el Zabal. "Estoy muy contento y muy ilusionado por participar con la Balona. Aprendo y disfruto mucho de cada entrenamiento. He de agradecer por la oportunidad que me dan e intento aportar mi granito de arena al grupo. Tanto el club como los compañeros son muy profesionales, algo que me hace estar muy a gusto. Espero aprender mucho de Javi Montoya, que es un portero de diez. Sería un sueño poder debutar en Segunda B con la Balona, pero vamos paso a paso y ya se verá en el futuro", amplía.

Jesús Méndez: "Me gusta mucho el proyecto del filial, ahora tenemos más oportunidades para llegar al primer equipo"

Los primeros frutos del acuerdo Zabal-Balona han propiciado la llegada de Josema a la primera plantilla albinegra. El central criado en la entidad del Virgen del Carmen jugará en el filial, pero este verano estará a disposición de la Balona: "Es un orgullo y una satisfacción hacer la pretemporada con el primer equipo y más para un chaval de La Línea. Yo soy balono desde chico. Entrenar con profesionales ahora que antes veía desde fuera es una auténtico orgullo. Es un placer defender los colores del equipo de mi tierra, de la Recia, y ojalá se pueda hacer realidad algún día el sueño de debutar", confía.

El barreño Jesús Fosela, uno de los goleadores de la pasada temporada del CD San Roque en División de Honor Andaluza, llega este verano para fortalecer la artillería del filial. "Estoy muy contento de poder hacer la pretemporada en un buen equipo como la Balona, en Segunda B. Es toda una oportunidad", agradece.