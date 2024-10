La Balona prescinde de El-Hadji Ba sin que haya debutado

El mediocentro franco-mauritano El-Hadji Ba pasará a la historia como otro de los jugadores que llegó a la Real Balompédica Linense y se marchó sin haber debutado, algo que en las últimas temporadas parece haberse convertido en costumbre. El club ha hecho pública este viernes su desvinculación en un comunicado en la que afirma que el futbolista estaba en un periodo de prueba, cuando el 25 de septiembre fue anunciada su contratación y posteriormente, una vez recepcionado el tránsfer, su inscripción en la plantilla de Segunda Federación.

“El centrocampista mauritano no continuará en el club debido a que el cuerpo técnico, tras el periodo de prueba, ha considerado que no está en las condiciones físicas necesarias que se establecieron en el contrato”, señala la entidad en sus redes sociales.

Ya antes de que la Balompédica anunciase la marcha lo había hecho su entrenador, Javi Moreno, durante su comparecencia ante los medios previa al encuentro que este domingo (17:00) enfrentará al equipo albinegro con el Juventud de Torremolinos en el Ciudad de La Línea.

“Ya no está con nosotros”, dijo al ser preguntado por la posible incorporación de El-Hadji Ba a la convocatoria de la próxima jornada debido al elevado número de bajas.

El míster casi descartó la posibilidad de que la ficha senior que libera el jugador con su salida de la entidad sea cubierta con un fichaje antes de que llegue el mercado de invierno. “Ahora mismo no. Me da igual que esté sin equipo, que esté con equipo. No vamos a traer a un futbolista por traerlo. Para que sea uno más, no. Si traemos un futbolista que sea uno que venga a ayudarnos y que sepamos que nos va a ayudar, pero para rellenar, para que esté ahí sentado, no quiero a nadie”.

“Si tenemos que esperar al mercado de invierno, tendremos una ficha libre para contratar a un jugador”, recalcó el preparador valenciano. “Estamos mirando, pero nos tenemos que informar. No solo se trata de si es bueno o malo, son muchas más cosas. Nada de firmar a lo loco. Las cosas se hacen bien. Y si hay que esperar hasta el mercado de diciembre, entonces hay un abanico muy grande de posibilidades para poder firmar”.

“¿Que vas a firmar lo que los demás no quieren? Pues seguramente, porque los que están jugando no van a salir de sus equipos, así que tú vas a fichar los que no juegan en otros equipos y dentro de eso trataremos de acertar para traer futbolistas que nos puedan ayudar”.