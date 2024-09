Balona: ... y con el mazo dando

El debate sobre el estado físico de la plantilla preside la actualidad de la Real Balompédica Linense. El desplome que protagonizó el equipo albinegro a partir del minuto treinta (cuando ganaba 0-1) en Almería, donde acabó perdiendo 4-1 a manos del filial rojiblanco ha colocado ese apartado en el centro de todos los comentarios de los aficionados. El club trata de enviar mensajes tranquilizadores, pero lo cierto es que el plantel eleva su nivel de trabajo y este jueves, por ejemplo, ha añadido una sesión de entrenamiento al programa previsto inicialmente. Igual tiene hasta algo que ver.

La primera derrota de la Balona en esta andadura 2024-25 sigue dando de qué hablar. La lupa está puesta en el trabajo del preparador físico, el extremeño David Chorro, quien, a través del gabinete de prensa de la entidad, ha declinado ofrecer explicaciones al respecto a pesar de recibir la oferta para hacerlo por parte de Europa Sur.

El vestuario y los que trabajan dentro del club tratan de proteger a quien ahora es el eslabón más débil de la cadena. Jugadores y dirigentes sostienen que por encima de un problema de piernas (que eso sí, nadie niega que pudiese existir), lo que sufrió el equipo de La Línea en el anexo al UD Almería Stadium fue un bloqueo mental que se hizo especialmente patente en la segunda mitad.

Partiendo de la base de que el propio fútbol ya se ha encargado de demostrar en infinitas ocasiones que no existen verdades absolutas, el argumento se antoja que está cogido con alfileres porque ya se había producido situaciones similares tanto en el último amistoso de pretemporada, en Jerez ante el Xerez Deportivo (el de toda la vida), como en del debut liguero ante el Antoniano, solo que en este último caso sin apenas consecuencias, ya que el conjunto de Lebrija no fue capaz siquiera de igualar la contienda.

Lo único cierto es que el entrenamiento matinal de este miércoles, el primero tras la sesión de recuperación del lunes y la jornada de descanso del martes, se desarrolló en los campos de césped sintético de la Ciudad Deportiva y tuvo un nivel de intensidad altísimo. El equipo emanaba esa sensación del que se siente dolido en su orgullo y quiere revertir la situación. Ya es mucho. El técnico exigía una y otra vez a sus hombres que aumentasen la presión sobre los contrincantes, una de las carencias que evidenció en su primer desplazamiento de la temporada.

Pero en esa filosofía del “mazo dando” que parece haberse implantado aunque no de manera confesa tras el varapalo en Almería, a ese trabajo en el campo, que tuvo una duración de alrededor de una hora y media, siguió una segunda cita matinal con el esfuerzo. Los futbolista arribaron al estadio, tomaron alguna fruta para reponer fuerzas y se pusieron otra vez a la tarea, esta vez en el gimnasio.

No acaba ahí el esfuerzo máximo al que el cuerpo técnico parece decidido a someter a sus hombres. En el programa anunciado por el propio club a comienzos de la presente semana, en la jornada del jueves solo estaba previsto un entrenamiento, que se desarrollaría en horario matinal. Pues éste ha sido duplicado. Y a lo largo del día los jugadores acudirán al estadio en dos ocasiones. Una a las 10:30 y otra, a las 18:30.

Es cierto que un problema de reserva física no se solventa de un día para otro, pero lo que se antoja evidente que, con independencia de valoraciones, los albinegros se han puesto las pilas para acabar con una carencia que, también es justo recordarlo, tiene mucho que ver con el elevado número de lesiones que ha sufrido la primera plantilla de la Balompédica a lo largo de una pretemporada más que accidentada.