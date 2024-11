La Balona, en busca del gol perdido

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (17:30) en el Pedro Garrido (antiguo La Juventud) de Jerez y ante el Xerez Deportivo (el de toda la vida), su segundo desplazamiento consecutivo. Los linenses, a los que ni una victoria sacaría de los puestos de descenso del grupo IV de la Segunda Federación, hacen frente a la contienda con las bajas de Carlos León, Connor Ruane, David Hernández y Alberto Martín. Vuelven David Pecellín y Ale Hernández. Este último y Jack Harper tienen opciones de estar en el once inicial.

La Balona, avalada por su empate en Águilas y por su manifiesta mejora defensiva -ha encajado dos goles en los últimos cuatro partidos- acude a Jerez para medirse a un equipo al que también penaliza la falta de gol, con el que se reencuentra después de 24 años, el Xerez Deportivo. Los de La Línea, que con ocho dianas acreditan el peor ataque del grupo IV, solo han perdido, aunque sí de forma contundente, en dos de sus seis desplazamientos.

El duelo, que reúne a dos de los equipos con más pedigrí de toda la Segunda Federación, se escenificará, por mor de la resiembra de Chapín, en un estadio con gradas supletorias para dar cabida al público y con un terreno de juego que como pudo comprobar el filial albinegro hace una semana, está en algo peor que pésimas condiciones. Por si fuera poco a las 11:30 jugarán en ese mismo escenario Jerez Industrial y Rácing Portuense de la Primera Andaluza.

No se trata de poner la tirita de antemano, sencillamente porque un césped así no beneficia a nadie. Pero resulta insólito, por no utilizar otro adjetivo, que la Española, tan tiquismiquis para algunas cosas, pueda permitir que un estadio que presente esas condiciones sea el escenario de un partido de una competición que lleva su nombre. Vaya por delante que los azulinos propusieron cambiar el orden del calendario, pero fue la Federación la que se negó.

Cuatro bajas

La Balompédica concurre por segunda semana consecutiva con cuatro bajas, aunque esta vez no le sirve de atenuante en caso de marcador adverso, ya que el rival tiene las mismas... o más. Carlos León y David Hernández repiten entre los ausentes. Se unen Connor Ruane, con una fractura de peroné que le mantendrá apartado de los terrenos de juego hasta febrero y Alberto Martín, que reapareció en Águilas pero que vuelve a tener problemas musculares.

Son altas el mediocentro Ale Hernández, ausente las dos últimas jornadas, y David Pecellín, una vez cumplida su sanción.

Con todos estos cambios y teniendo en cuenta que el estado físico de algunos jugadores no es el mejor, el once inicial da para muchas dudas, aunque parece evidente que en defensa Sergio Chica se desenvolverá como central junto a Moha Hamdoun para que Fran Moreno pueda ocupar la vacante del lateral zurdo. Ale Hernández se antoja el relevo ideal para Alberto Martín y arriba, por mucho que no sea santo de la devoción del entrenador, está la opción de Jack Harper como referente ofensivo, primero por su rendimiento en Águilas y segundo por las peculiares condiciones del terreno de juego. Todo eso, quede claro, no deja de ser una especulación.

Javi Moreno: "Hay que hacer todo lo posible para marcar"

El entrenador balono, que tiene cierta incertidumbre sobre el escenario del encuentro, dice con respecto al rival: "Es un equipo que tiene una base importante de la temporada pasada, con refuerzos. Intenta hacer un partido muy intenso, con un ritmo muy alto y es fácil presumir que será un partido difícil, complicado para nosotros pero espero que para ellos también".

El míster subraya la mejoría que ha experimentado su equipo en el apartado defensivo ("en ese aspecto estoy muy contento"), aunque asume: "Ahora tenemos que mejorar en el aspecto ofensivo e intentar hacer todo lo posible para meter goles".