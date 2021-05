El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Calderón, compareció en rueda de prensa tras la derrota de este domingo ante el Sevilla Atlético (3-1) y afirmó que los dos últimos tropiezos no pueden "empañar la temporada" que ha hecho su equipo y se mostró satisfecho porque no tienen "trascendencia alguna".

El técnico cree que su equipo compitió bien ante el filial hispalense: "Dimos la cara hasta el final frente a un rival que se jugaba sus opciones de ascender, con jugadores jóvenes. Tuvimos la mala fortuna de conceder un gol rápido en un contraataque. A ellos eso les dio calma. Nosotros seguimos atacando, seguimos buscando puerta, pero no lo conseguimos".

"En otra jugada aislada, por la derecha, nos hicieron el segundo y luego un fallo de Mikel, que se durmió un poco, nos hicieron el tercero. El equipo no se arrugó, siguió trabajando e hizo su gol y ya está. Por lo menos se vio que el equipo jugó más concentrado que la semana anterior, que nos costó muchísimo (refiriéndose a la 'manita' encajada en la pasada jornada ante el Córdoba CF). Esto no puede empañar la temporada que hemos hecho, en la que conseguimos el ascenso por méritos propios y tenemos que estar muy contentos", continuó Calderón.

"En este partido nos parecimos más al equipo que hemos sido durante todo el año, un equipo que no se rinde, que va siempre a por el partido, que ofensivo y que intenta llegar, pero no nos dio para sacar. No es un resultado positivo pero estamos satisfechos porque nuestra temporada fue dura y nos sobraron dos jornadas. No queríamos perder los dos últimos partidos pero ha ocurrido y gracias a Dios no tiene trascendencia", finalizó.