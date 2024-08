Balona: un proyecto que precisa paciencia

Los aficionados de la Real Balompédica Linense están obligados este verano a armarse de paciencia. Es complicado después de dos años de muchos sinsabores, pero no les queda otra. El proyecto ilusión que ha emprendido el club de la mano de Mario Galán (director deportivo) e Ismael Chico (secretario técnico) con Miguel Rivera como cabeza visible precisa tiempo para florecer. La hinchada debe estar preparada para mantener la calma incluso en un titubeante comienzo liguero, tan poco deseado como posible. Es tiempo de paciencia y, sobre todo, de no dejarse llevar por los vaivenes propios de la pretemporada.

No está siendo un verano de marcadores para la Balona. Ni falta que hace, pensarán los aficionados más expertos, a los que no les resulta difícil encontrar veranos llenos de éxitos que se constituyeron en prólogos de grandes cataclismos ligueros. El equipo de La Línea, que afronta su segunda andadura en Segunda Federación, acredita hasta el momento una derrota (a manos del Sanluqueño), dos empates (ante rivales de inferior categoría como son UD Los Barrios y Atlético Malagueño) y un triunfo, ante el Antequera de la Primera Federación. A éste último se podría añadir la victoria (3-0) sobre su filial senior de la Primera Andaluza, en lo que fue más un entrenamiento que otra cosa. Iguales de intrascendentes todos.

La plantilla albinegra ha comenzado su trabajo con la mirada puesta en el uno de septiembre, cuando el Atlético Antoniano llegue al Ciudad de La Línea. Un trabajo que necesita de tiempo. De más que cualquier otro verano. Un equipo de fútbol (en realidad de ningún deporte) no se hace de un día para otro. Necesita madurar, que sus futbolistas hagan suyos los automatismos. Y cuando el curso arranca con solo tres futbolistas del curso precedente y un entrenador nuevo, el periodo para consolidarse se agranda. Una verdad de Perogrullo en toda regla.

Por si la dificultad de poner en marcha esta Balona 2024-25 no fuera suficiente, el cuerpo técnico se ha encontrado con el hándicap de lesiones que están impidiendo a jugadores, casi todos muy relevantes en principio, entrenarse con normalidad y participar en los amistosos.

El meta Álex Lázaro aún no ha debutado, lo que por cierto está propiciando que José Serrano (ex de Melilla y San Roque de Lepe), se esté reivindicando. Carlos Cano tuvo problemas en el partidillo ante el filial con el que los albinegros iniciaron su perioro de preparación y aunque evoluciona muy bien, aún no ha podido reaparecer. El pichichi Fran Carbiá y el tarifeño Pepe Greciano sufren contratiempos en principio de menor consideración, pero también están siquiera sea temporalmente en el dique seco.

Junto a ellos está la peculiar situación del defensa jerezano Daviti, al que el club ha abierto la puerta de salida.

Como el fútbol funciona como funciona, el miércoles tras la victoria de los albinegros ante el Antequera empezaron a dispararse las euforias. Y el sábado, después del empate -que ya fue un buen resultado a tenor de lo sucedido en el césped- con el Malagueño, los malos augurios. No se trata de justificar nada, pero la falta de chispa que demostraron los linenses ante el filial malacitano tuvo muchísimo que ver con la carga de trabajo de los dos días precedentes. Y un equipo y un entrenador serio (y Miguel Vega tiene más que acreditado que lo es) no condiciona el programa de preparación para agradar en un amistoso.

El miércoles, el Ceuta

Este miércoles día 14 (19:30) la Balompédica recibe en el Cidad de La Línea a una AD Ceuta (Primera Federación) convertida en rodillo este verano. Es verdad que el partido de presentación ante la hinchada siempre tiene un plus, pero suceda lo que suceda será prematuro sacar conclusiones. Las palabras claves son ahora trabajo, tiempo y paciencia.

El club hizo público este domingo los precios de las entradas para ese duelo, que para los no abonados serán de quince (Tribuna), doce (Preferencia) y diez euros (Fondo), que se reducen a ocho para las localidades de juvenil y cinco para los niños.

Los que ya hayan adquirido los carnets para todo el año pagarán diez (Tribuna), ocho (Preferencia), cinco (Fondo y juvenil) y dos (niños).