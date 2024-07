Balompédica-Balona B: un entrenamiento y poco más (3-0)

A ver, el que pretenda conclusiones grandilocuentes y afirmaciones tan temerarias como injustificadas mejor que se vaya marchando a otro negociado. Lo que disputaron este viernes la Real Balompédica (Segunda RFEF) y su filial (Primera Andaluza) -digno, dignísimo- no fue otra cosa que un entrenamiento con púbico entre dos equipos de muy diferente nivel que apenas llevan una semana de entrenamientos y que tratan de ir cogiendo ritmo. Seguramente esperar otra cosa era de ilusos. Entre otras cosas porque ese duelo, además, se escenificó en un escenario y de reducidas dimensiones y de césped sintético, así que las valoraciones quedan para los cuerpos técnicos. Para los demás fue una opción de ver por primera vez a las futuras plantillas e ir familiarizándose con las caras nuevas (muchas) que no con los dorsales, porque para dejar constancia de que no era un partido ni eso utilizó el primer equipo.

Miguel Rivera dividió a los que se presume que serán sus hombres de confianza en dos onces para mantener el nivel. La única ausencia fue la del meta Álex Lázaro, que arrastra algunas dolencias. Eso dio pie a que jugase 45 minutos el sueco Albert Holm que, con todas las reservas de atraverse a valorar a alguien por apenas medio partido, no solo tiene un físico imponente, sino que muestra un aplomo impropio de su edad. No es mala carta de presentación para alguien que está a prueba.

El choque estuvo marcado por la primera jugada en la que el tarifeño Ale Cantera hizo el 0-1. A partir de ahí poco fútbol, porque en ese escenario no es nada fácil. Connor Ruane, en su vuelta a casa, ejerció de capitán.

Eso sí en esos primeros 45 minutos hubo más contrariedades de las deseadas. Por un lado Jack Harper se tuvo que marchar al hospital. Pero antes de que los agoreros empiezan a destilar sus anuncios apocalípticos es necesario aclarar que se debió a un fortísimo golpe en la nariz que recibió en una acción fortuita. A la espera de las pruebas médicas, todo indica que no existe fractura. Carlos Cano también tuvo que ser relevado. Pisó mal y se dobló el tobillo. Del esguince casi seguro que nadie le libra.

Antes del descanso llegó el 2-0. Santi se comió el escorzo de Ale Cantera, que estuvo en los dos goles, y el árbitro decretó el correspondiente penalti. Lanzó y acertó el algecireño Alberto Fuentes.

Canteranos muy interesantes

Mientras que en el primer equipo era complicado quedarse con nombres, sería injusto pasar por el acto el papel de tres chavales del filial.

Por un lado el central Mustang, que en su primer año senior y acompañado por su físico, demuestra muchas, muchísimas virtudes. Por otro, Nono Coronil, un chiquillo de La Estación de San Roque rescatado del balompié de Ceuta que sobresale por su calidad. No sería nada extraño ver a ambos pronto entrenándose con el equipo de Segunda Federación. Como tampoco a Palomo, un chiquillo que jugó en la segunda mitad, que aún está en su primer año de juvenil y que dejó destellos muy interesantes.

La segunda mitad se hizo más larga. Por dos veces pudo marcar el primer equipo. Una en un cabezazo de João Pedro (con brazalete de capitán tras el descanso) que incomprensiblemente no acabó en gol y otra en un disparo de Ale Hernández -que por cierto tiene muy buenas maneras- que repelió bien Álex Orozco.

Ya a cinco del final Fran Carbiá acertó con una volea desde la frontal estableció el resultado definitivo.

En estos caso los clásicos solías acanar con un toca continuar trabajando. Una simpleza como tantas que existen en el fútbol. ¿Qué otra cosa quedará por hacer después de apenas media docena de sesiones preparatorias?