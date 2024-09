De la Calzada aconseja paciencia a los balonos

Ángel de la Calzada jugó en la Real Balompédica Linense en la campaña 2022-23, aquella que finalizó con el descenso a Segunda Federación. A pesar del balance deportivo, el guardameta jiennense guarda un recuerdo imborrable en lo positivo de su paso por La Línea. Este domingo (19:00) regresará a la que fue su casa para defender el marco del San Fernando en el duelo con los albinegros de la tercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Los dos equipos llegan a ese duelo heridos por sus marcadores. Y a los dos el meta les envía el mismo mensaje: “Aún es pronto para tener presión, los resultados van a llegar”.

De la Calzada pareció estar predestinado a jugar en la Balona. Después de varias tentativas le tocó hacerlo en una temporada complicada. Por un lado por la durísima competencia que suponía la presencia de Alberto Varo (ahora en el Nàstic de Tarragona) y por otra porque el equipo se fue desplomando hasta perder la categoría.

El curso pasado ya acudió como visitante a La Línea. Entonces defendiendo los intereses de La Unión Atlético, en aquel duelo de comienzos de enero en el que la Balona protagonizó su segunda remontada (2-1) en apenas ocho días. A pesar de no ser la primera vez, viajar a casa siempre es especial para el cancerbero. “No lo digo porque vaya a salir en Europa Sur, lo hago donde me preguntan, yo a La Línea le guardo un enorme cariño y además por un doble motivo”, asegura.

“El primero, porque me dio la oportunidad de disfrutar de una categoría preciosa como la Primera RFEF”, explica. “Mi debut, sin ir más lejos, fue frente al Deportivo de La Coruña, con portería a cero además, de manera que es uno de los partidos señalados de mi carrera”.

“Y el segundo porque en el plano personal se produjo un cambio bastante grande en mi vida, ya que fue allí donde conocí a mi pareja actual, donde empezamos nuestra vida juntos, así que a pesar del descenso, que fue un palo muy gordo, en general guardo muy buenos recuerdos de mi paso por allí”.

“Yo hubiese estado encantado de volver este verano, pero no se dio ninguna llamada, son las cosas del fútbol y de los veranos”, desliza. “Al final es un club al que le guardo muchísimo cariño, pero no solo por la entidad, que me merece el máximo de los respetos, sino por la gente que lo compone, como Pepe El Masa, Pipi, Mario Galán y compañía.... todos los que hemos pasado por allí sabemos que es un club en el que vas a gusto”.

“Al final la verdad es que estoy muy contento de haber recalado en el San Fernando”, puntualiza, para evitar malos entendidos. “Admito que el club me ha sorprendido porque es cien por cien profesional. No podemos tener una sola queja”.

A vueltas con los marcadores

Donde aún no han llegado las satisfacciones al conjunto azulino, que no hay que olvidar que es un recién descendido, ha sido en el apartado deportivo. Dos empates para una plantilla que llamaba en verano la atención por su poderío parece poco balance.

“Hay que estar serenos, es algo que suele pasar en los arranques de temporada cuando una plantilla es completamente nueva”, garantiza el guardavallas. “A eso le suma a la idea de juego que tiene el míster, [Antonio Iriondo] que no se asimila en dos días, porque aspiramos a un fútbol elaborado, en el que seamos protagonistas. Eso no se coge en un mes y medio de pretemporada”.

De la Calzada pone el balón en movimiento, presionado por Fran Carbià, la pasada temporada en el Balona-La Unión / Erasmo Fenoy

“La realidad es que perfectamente podíamos haber ganado los dos partidos, porque disfrutamos de ocasiones, pero la pelotita no quiso entrar”, garantiza. “Pero al final los goles van a llegar. Lo importante es que poco a poco se va viendo la idea de que eres el míster y cuando el equipo la termine de coger va a volar, porque ya se vio una evolución de la primera a la segunda jornada. Esa certeza es la que nos tiene tranquilos”.

Lo mismo que resta trascendencia a los dos resultados de su equipo, De la Calzada quita importancia a la abultada derrota cosechada por la Balona en Almería en su primer desplazamiento (4-1) y llama a desdramatizar al encuentro de este próximo domingo: “Es lógico que estas dos aficiones se impacienten, porque además vienen de temporadas muy difíciles, pero no hay que perder de vista que al final el objetivo es ascender en mayo o en junio, no ahora”.

“No se puede hablar de una final en la tercera jornada”, reivindica. “¿Pensar en la impaciencia de la Balona? Para nada. Nos centramos en lo nuestro, procuramos mantenernos al margen de factores externos que no podemos manejar”.

“Además de que la Balona tampoco puede tener presión, que estamos hablando de la tercera jornada. Los automatismos llegarán y si ese trabajo se hace bien, los resultados, también”, finaliza. “Y hablo tanto de la Balona como de nosotros”.