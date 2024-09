Miguel Rivera pide perdón, respeto y sobre todo unidad a los balonos

Miguel Rivera, el entrenador de la Real Balompédica Linense, compareció este viernes en rueda de prensa por un lado para asumir la mala imagen que su equipo dejo el pasado domingo en Almería, donde cayó 4-1 ante el filial de la UD, por otro para pedir respeto hacia la figura del preparador físico, David Chorro y sobre todo para reclamar que la unidad que ha presdido el comienzo de este proyecto no se vaya al traste solo por un mal resultado.

“Lo primero que esperamos todos es limpiar nuestra imagen, porque estamos muy heridos”, dijo el míster, nada más comenzar su comparecencia. “Y además queremos hacerlo en este primer partido, en el que esperamos que se vea reflejado el trabajo que llevamos viendo durante toda la semana y que seamos merecedores a la victoria. Ese es el único objetivo que tenemos”.

Rivera rompió una lanza en favor de su preparador físico, el extremeño David Chorro, y subrayo que entiende que no existe un problema en ese apartado. “Los rivales también empujan y si nos meten atrás, la gente ya está diciendo que no tenemos físico para el partido entero”, explicó. “Pero los que han visto el entrenamiento del miércoles, los del jueves, el del viernes... si un equipo está mal físicamente no puede traajar a ese ritmo”.

“Soy sumamente respetuoso con las opiniones de todo el mundo, pero la gran verdad es que a nosotros nos sobraron cinco minutos”, reivindicó. “Íbamos 2-1 en el minuto 90 y queríamos ganar, y nos fuimos con todo para arriba. Ésta es la verdad. Queríamos, por lo menos, empatar, pero cuando te vas arriba... la primera contra. La eficacia del Almería B... le salía absolutamente todos, nos metió el 3-1, y dos minutos después, encajamos el cuarto y eso deterioró mucho nuestra imagen”.

“Lamento que se haya extendido esa sensación de la preparación física, pero el fútbol siempre tiene la misma secuencia: el entrenador muy malo, los jugadores no están bien físicamente...”, insistió.

Las lesiones en pretemporada

Rivera recordó que ha habido jugadores (Carlos Cano, Fran Carbià, Pepe Greciano, Carlos León, Ale Hernández, Jack Harper, Fran Serrano...) que han sufrido contratiempos físicos desde que comenzó la pretemporada [que el preparador subraya que se han debido a accidentes y no a problemas de preparación] y que eso puede estar pasando factura en este arranque liguero, pero dejó claro: “Lo que hacemos es trabajar para mejorar. Todos tenemos claro para qué estamos aquí y todos también sabemos las deudas que tenemos desde el club, somos profesionales y respetamos a nuestros aficionados”.

“Desde el máximo de los respeto pediría que entendamos que somos humanos”, reclamó. “Nosotros somos los primeros que nos hemos equivocado, somos autocríticos. El primero que se equivocó, ya lo dije nada más terminar, fue el entrenador”.

/ Vanessa Pérez

El míster admitió que en determinados momentos del varapalo en Almería echó en falta “concentración competitiva. No te puedes desconectar. Hemos trabajado toda la semana en eso, en ser equipo siempre. Es que estábamos muy bien no solo los treinta primeros minutos, sino toda la primera parte, pero nos faltó hacer el 0-2 en las ocasiones que tuvimos. Todo hubiese sido diferente”.

“Vuelvo a repetir, somos merecedores de todas las críticas que se han vertido y lo digo desde el máximo respeto. Nosotros no vamos a cuestionar a nadie. Sabemos lo que nos ha pasado. Hemos trabajado muchísimo para autocorregirnos individual y colectivamente y lo que queremos es trabajar y seguir trabajando”, defendió.

“Lo que me parece también muy duro y también muy injusto es que en la segunda jornada estemos cuestionando el trabajo de profesionales de un altísimo nivel”, dijo en clara alusión a David Chorro.

"Seguimos súper ilusionados, que nadie se equivoque"

El míster envió un mensaje tranquilizador a la afición: “Yo es que veo a la gente súper ilusionada. Seguimos súper ilusionados, que nadie se equivoque. ¿Que no hemos equivocado? Pues claro que no hemos equivocado. Pero sí que es verdad que, no solo David (Chorro), lo que pasa es que me duele que se cuestione a un compañero con tanta dureza. Pero bueno, esto no lo podemos evitar y lo tenemos que aceptar”.

Con respecto a su próximo rival, el San Fernando, comentó: “Nos va a exigir, porque es un proyecto diseñado para ascender, lo sabemos todos. Miras la plantilla y casi todos vienen de Primera Federación, del Ceuta, del Logroñés, del Sanluqueño...”

El técnico aprovechó para reivindicar una unidad que entiende que es clave: “Necesitamos la mayor de las uniones. Nos vamos a equivocar algunas veces, sí, pero tenemos que saber también dónde estamos y que la unión es lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos. Así de fácil”.

“Somos los primeros que sabemos que nos hemos equivocado y que estamos deseando brindar la siguiente victoria a nuestro aficionado”. insistió.