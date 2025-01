La pesadilla del linense Loren Fernández

El linense Pedro Lorenzo Fernández Muñoz (Loren Fernández), exjugador de la Real Balompédica, está atravesando un momento delicado. Varios medios catalanes denuncian que su club, el Badalona Futur, adeuda tres mensualidades a futbolistas y cuerpo técnico y que planea la amenaza de que no pueda comparecer al primer duelo de la segunda vuelta, el que le enfrentará al Azira el domingo a las 16:00. Varios futbolistas han denunciado a la entidad por impagos, están en disposición de ejercer su derecho a quedar libres y el bloque badalonés, que evidentemente no puede fichar, sufre la amenaza de no contar siquiera con las siete fichas de la primera plantilla que el reglamento exige para poder iniciar la contienda.

El Badalona Futur, que esta temporada juega sus partidos como local en el Estadi Hipòlit Planàs de Vic (Barcelona), ocupa al término de la primera vuelta la penúltima plaza del grupo III de la Segunda Federación (la misma categoría en la que milita la Balona) a nueve puntos de los puestos de permanencia. Su último triunfo se remonta al 29 de septiembre. Por entonces comenzaron los problemas económicos, que han tenido su reflejo en el terreno de juego.

Ahora, según adelanta Carlos Gallardo en Golsmedia la presencia del Badalona Futur (antes conocido como Unió Esportiva Llagostera y Unió Esportiva Costa Brava) en el arranque de la segunda vuelta está en peligro “por la precaria situación económica” de la entidad.

“Jugadores y cuerpo técnico sufren ya tres meses de impagos. Ya son muchos los jugadores que han denunciado al club por esta causa y que podrían quedar libres por esta situación que sufren”, abunda la información.

“Una nueva propiedad podría entrar al club y ha prometido una serie de pagos que empezarían ya esta semana, ahora hay que ver si esas promesas se convierten en realidad para unos jugadores y técnicos que llevan sufriendo durante toda la temporada problemas extradeportivos”, explica la información.

Loren, en uno de los entrenamientos posterior al parón navideño

“La plantilla del Badalona Futur está entrenando estos días con menos jugadores, ya que hay varios que no han asistido a los entrenamientos, y a esta fecha de miércoles hay dudas sobre si podría contar con el mínimo de futbolistas de la primera plantilla necesarios por normativa para poder competir en Alzira este domingo” abunda.

“Muy difícil momento que vive el Badalona Futur en el regreso tras el parón navideño. La primera vuelta el equipo compitió con muchas dificultades en su día a día, además de los impagos que ha ido arrastrando de sus salarios, hay que sumarle la falta de materiales y condiciones habituales para poder desarrollar sus entrenamientos", detalla.

"En declaraciones a Futbolcatalunya.com Josep Delgado, presidente del club, ha expresado que el club tenía una deuda de 600.000 euros cuando entró hace cinco meses a la entidad. En esta entrevista el presidente asegura que el club no desaparecerá incluso descendiendo de categoría, que ahora está mejor que cuando llegó al club, pero la situación con la plantilla y cuerpo técnico sigue sin empezar a resolverse a esta fecha”, sentencia el autor.

Loren Fernández, que antes había vestido la camisola de la UD Los Barrios, llegó a la Balona en el mercado de invierno de la campaña 2020-21, procedente del St. Joseph's de Gibraltar. Particpó entonces del ascenso a la Primera Federación y una temporada después, del descenso a la Segunda RFEF. Al término de la 2022-23 y no sin cierta polémica se marchó al Atlético Baleares, que prescindió de sus servicios en enero, lo que le llevó a enrolarse en la UD Melilla, con la que repitió descenso.

El futbolista de La Línea está desenvolviéndose en la presente andadura como extremo -lo que se podría entender como su demarcación original- ha participado en los 18 encuentros que ha jugado su equipo (17 de Liga y uno de Copa del Rey) y en todos ellos ha formado parte del equipo inicial. Ha anotado tres goles. Es uno de los jugadores que está participando en los entrenamientos de su equipo tras el parón navideño.