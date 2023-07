Loren: "No soy un traidor"

Tan dolido por las críticas recibidas como convencido de la decisión tomada. Pedro Lorenzo Fernández [Loren] abandona, previo paso por taquilla, la Real Balompédica Linense para enrolarse en el Atlético Baleares. El zaguero, que en su día firmó un contrato con los de La Línea hasta 2026, asegura que defiende los intereses de su familia, que fue uno de los menos responsables del descenso albinegro a Segunda Federación y que no traiciona al club con esta decisión. El futbolista linense defiende que no es un obstáculo en el vestuario y que nunca se dirigió al club para solicitar la destitución de Rafa Escobar.

-¿Considera que ha traicionado a alguien marchándose de la Balona para enrolarse en el Atlético Baleares?

-No (rotundo). No soy un traidor. De verdad que me hubiese encantado hablar con todos y cada uno de los aficionados que así piensan. Al final la familia, los amigos, yo mismo... leemos las redes sociales. Y hubiese sido extraordinario hacerles ver que esto del fútbol es un trabajo y que si le puedo dar una mejor vida a mi familia, a mi pareja e incluso a mí mismo lo voy a hacer. Desde el día que renové hasta 2026 dejé claro que si era para marcharme a una categoría superior, como sucede en este caso, querría salir. Entiendo que hay mucha gente dolida por el descenso, pero creo que soy de los menos culpables de eso. Lo he podido hacer mejor o peor, pero trabajo y compromiso nunca me han faltado. No me considero de los peores capitanes que ha tenido la Balona. He intentado hacerlo lo mejor posible. Siempre, en todo momento, dando la cara. Cuando se perdía era el único que daba la cara, me refiero en cuanto a salir y dar explicaciones. A la pregunta, no he traicionado a nadie. Lo que hago es pensar en mi futuro, buscar lo mejor para mi familia y mientras lo tenga en mis manos, lo voy a intentar. Creo que estoy haciendo lo correcto y todo el que entienda un poco de fútbol sabe que es así.

-De todo lo que se ha dicho de usted tras anunciarse su marcha ¿le ha dolido, ya sea por el contenido o por el protagonista alguno en especial?

-Por supuesto. Hay gente que me conoce desde pequeño, desde que yo jugaba en el Calderón, que conoce a mi familia y leo cosas que digo... claro que duelen. Imagino que es el precio que pagamos por ser digamos personas públicas.

-¿A esos que le critican por buscar una mejora en su vida laboral, qué les diría?

-Me sentaría muy a gusto uno a uno, con todos, para explicar por qué me voy. Creo que lo dije en mi carta de despedida. Llevo todo el año dando explicaciones, todo el año dando la cara, pasándolo mal porque veía que no había compromiso. Me he comido marrones que creo que al menos no debería habérmelos comido solo. Y ahora que me voy para seguir creciendo como futbolista... si el día de mañana llego a Segunda o a Primera, que Dios lo quiera, muchos de esos que ahora me critican dirán orgullosos que soy de La Línea y me pedirán camisetas. Lo único que he hecho es mirar por mi futuro.

-Pues ahora cuentan que es mejor que se marche, porque Loren era un tipo complicado en el vestuario. ¿Se siente así?

-A ver. Soy un tío vinagre cuando las cosas no van bien. No sé si se refiere a eso. Seguramente porque siempre era yo el que tenía que salir. Es verdad que yo cortaba a todo el mundo cuando las cosas se torcían, pero lo hacía para dar la cara por el club. Lo que pasa es que eso no salía a la luz. Lo que se decía es que soy un tío difícil. A mí no me gusta el cachondeíto cuando se viene de perder un partido. El día del Talavera [se refiere al empate a dos en casa de comienzos de abril que le acabó costando el puesto a Rafa Escobar] me puse a gritar delante de todos los compañeros y del míster. Yo estaba llorando y el resto, con la cabeza agachada. Después tengo que leer que si yo no he pegado una voz. ¿Una? Sesenta mil he pegado.

-¿Y es cierto que usted fue uno de los jugadores que le solicitó a Raffaele Pandalone la destitución de Rafa Escobar?

-Eso es mentira. Mentira. Al cien por cien, mentira. No hay nada de eso. Es falso. Puede ponerlo donde quiera. Yo no fui de los jugadores que pidió que el míster se marcharse. Eso es falso. Tampoco sé si hubo futbolistas que lo hiciesen y, si los hubo, desconozco quienes fueron.

-También dicen que Loren no se cuida.

-¿Qué no me cuido? Le doy el número de mi madre y hable con ella y le dice la dieta que tengo. Era siempre el que menos peso tenía, el que más me cuidaba. Había una barbacoa y era de los pocos que no bebía cerveza... Tienen de mí la imagen de cuando era más pequeño y salía por el centro con mis amigos. Pero una vez firmé en la Balona, hace dos años y medio, nadie me ha podido ver nunca excepto cuando he tenido libre y después de obtener un buen resultado. Si alguien dice otra cosa, falta a la verdad.

-Que no parezca que solo quiero hablarle de lo malo. ¿Con qué se queda en el apartado positivo de estos dos años?

-Con todo. Hasta con los malos momentos. A ver, que yo me quiero ir bien porque en el futuro me quiero retirar en la Balona. Es el club de mi tierra y en el que quiero pasar mis últimos años de fútbol. Nunca fue mi prioridad irme, lo que pasa es que las circunstancias mandas. En estos dos años y medio logramos un ascenso y después hicimos un temporadón en Primera RFEF y la gente se está dando cuenta ahora de todo lo que hicimos ese año. Incluso esta temporada ha habido momentos buenos, que estábamos a seis puntos del play-off. Pero después se torció. Y cuando las cosas van mal es por un conjunto. Los clubes no son solo los veinticinco jugadores. Me quedo con todo lo de estos dos años y medio porque de todo he aprendido.

-Vamos a mirar al futuro. Se marcha Loren a un equipo con exigencias.

-Todo el mundo sabe que el Atlético Baleares es un club que, aunque ha bajado un poquito el presupuesto, tiene como objetivo prioritario, al menos, meterse en play-off. Los dos últimos años metió mucho dinero y no le salió y ahora trata de, con menos dinero, buscar otro perfil de futbolistas, pero con la misma intención.

-Antes de despedirse, una curiosidad. ¿La puerta de la Balona se queda cerrada?

-Desde luego que por parte de Loren, no. Si hay alguien que la quiera cerrar, será decisión de ellos. Insisto, mi deseo es retirarme en la Balona, porque estos dos años y medio he sido muy feliz. Yo no puedo entrar en que alguien quiera cerrar esa puerta, pero no seré yo desde luego.