El caendario de la Balona se endurece

Después de dejar pasar con un solo punto -a pesar de haber anotado cuatro goles- el doble enfrentamiento ante dos recién ascendidos (Don Benito y Xerez DFC), la Real Balompédica Linense, que ocupa puestos de descenso en el grupo IV de la Segunda Federación, debe haber frente en las dos próximas jornadas a sendos duelos con rivales que, tras las primeras seis jornadas de competición, ocupan plaza de play-off: UCAM de Murcia (tercero) en el Ciudad de La Línea y CD Estepona (quinto) en el San Fernando de la localidad costasoleña. Quince días en los que el entrenador del conjunto albinegro, Miguel Rivera, se juega su futuro.

El preparador malagueño aseguró el domingo, después de que su equipo empatase en Chapín con el Xerez DFC (2-2) que no tiene “la sensación” de que su puesto corra peligro.

“A mí no me han comentado nada en absoluto sobre esto. Pero es lo de siempre, cuando los resultados no salen... Aunque de verdad que no tengo esa sensación. Estamos trabajando muy a gusto desde el club. Son especulaciones. Nosotros seguimos con nuestra línea de trabajo y si llega ese momento de eso... lo verdaderamente importante siempre son los clubes. Los entrenadores podemos estar más o menos tiempo, pero al final lo importante es el club”, agregó.

Lo cierto es que el equipo albinegro, construido para pelear por el ascenso, acumula cinco jornadas sin vencer y está en puestos de descenso directo. El fútbol tiene sus propias leyes, que se suele decir que no están escritas. Y el experimentado entrenador balono se enfrenta ahora a un reto nada fácil.

El primer obstáculo es el UCAM Murcia, el próximo domingo, 13 de octubre, a las 17:00, en La Línea. El equipo universitario es el tercer clasificado, a solo un punto de la dupla de líderes, Xerez Deportivo y Linares Deportivo.

El conjunto universitario acumula cinco jornadas sin perder (es decir, las mismas que la Balona sin ganar). No cae desde la primera fecha del calendario precisamente ante el inquilino de la primera plaza, el Xerez Deportivo (2-1). Además de ese desplazamiento ha empatado en Torremolinos (0-0) y ha vencido en Orihuela (0-1).

El meta de los católicos, el exbalono Facundo Ackerman, es el menos batido del grupo con tres dianas. Hasta que recibió el golazo de Hyeonjun Park el pasado domingo con el que el Águilas lograba el empate definitivo (1-1) acumulaba cuatro porterías a cero consecutivas.

Tras recibir al UCAM, la Balompédica afronta el viaje más corto de la temporada, el que le lleva hasta Estepona. Los costasoleños se han aupado a la quinta plaza después de empatar el domingo en su feudo con el Orihuela.

El equipo que entrena Oriol Riera acumula cuatro partidos sin perder. Es verdad que en casa enlaza tres empates (Jerez DFC, Juventud de Torremolinos y Orihuela), pero no es menos cierto que como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en el Muñoz Pérez, se ha convertido poco menos que una escuadra itinerante. Sus dos primeros duelos como local los jugó en el Marbella Football Center y este último en el viejo San Fernando, que será en el que reciba a los de La Línea.