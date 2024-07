Adri Carrasco se compromete a aportar "desparpajo" al juego de la Balona

El extremo madrileño Adrián Portero Carrasco (Adri Carrasco) se comprometió este viernes, durante su presentación como jugador de la Real Balompédica Linense, a aportar “atrevimiento, desparpajo y velocidad” al equipo de La Línea en la que será su segunda andadura en Segunda Federación. Tanto el futbolista como el club han subrayado en el acto el papel que ha jugado el representante del primero, el exbalono Tito Malagón, para que la negociación llegue a buen puerto.

Adri Carrasco, que en octubre cumplirá los 28 años, arrancó su carrera en la Tercera madrileña. Jugó en el Azuqueca y llegó a formar parte durante dos campañas del filial del Rayo Vallecano. Pasó por el CD Ebro, Las Rozas, Salamanca UDS y Móstoles. En la 2022-23 ascendió a Primera RFEF con el Tarazona y el curso pasado descendió a Tercera Federación con el Badajoz (en este enlace, un análisis más detallado de su trayectoria).

El director deportivo de la Balona, Mario Galán, fue el encargado de introducir el acto de presentación y lo hizo subrayando el esfuerzo que han hecho tanto el club como el representante del extremo, Tito Malagón, para que la contratación se pudiese llevar a efecto.

“Sé que Adri (Carrasco) viene con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer los méritos suficientes para ver si somos capaces de disputar, como mínimo, el play-off la temporada que ya se avecina”, agregó Galán.

El futbolista afirmó “agradecido” por el recibimiento de que fue objeto y añadió: “Estoy encantado de estar aquí, muy feliz, muy contento. Desde que nos pusimos en contacto ni me lo pensé, para mí jugar en la Balona supone una oportunidad muy buena de seguir aprendiendo y disfrutando y espero que sea un gran año para todos”.

El marileño aseguró que su aportación llegará “desde la humildad y desde el trabajo” y confirmó que nunca se ha enfrentado al equipo de La Línea: “Por supuesto eso no quiere decir que no la conociese. He tenido muchos compañeros que han pasado por aquí y siempre me han hablado genial del club, de la ciudad y de la afición”.

“Èsa es una de las causas por la que no dudé en aceptar la oferta y además ésta es una zona que no conocía y a la que siempre había querido venir a jugar”, agregó. “Estoy muy ilusionado”.

Adri Carrasco explicó que su representante, Tito Malagón, también le había empujado a enrolarse en este proyecto. “Sé que estoy en un buen sitio, en el correcto para seguir mejorando y aprendiendo”, comentó. “Estoy convencido de que voy a disfriutar mucho este año”.

Cuestionado por sus características, respondió: “Me considero un jugador que intenta trabajar todo lo que está a su alcance, siempre desde la humildad y desde el trabajo en equipo, que creo que es lo que va a hacer que la temporada sea lo mejor posible”.

“Soy un jugador de banda, me gusta jugar a pierna cambiada, asociarme, encarar, hacer el uno para uno todas las veces que está a mi alcance”, abundó. “Me considero un futbolista atrevido, con desparpajo, con velocidad y me gusta todo lo que sea pisar el área, dar asistencias y sobre todo meter goles”.