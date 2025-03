Cantaremos todos unidos...

Ha llegado el momento. Los plazos se acortan vertiginosamente para una Real Balompédica Linense afincada en los angustiosos puestos de descenso del grupo IV de la Segunda Federación. El encuentro con el Águilas FC de este domingo (18:00, ojo que durante la madrugada se adelanta la hora) adquiere ese rango de final que tantas veces se hiperboliza durante la temporada, pero que ahora es plenamente cierto. El primer triunfo como local de 2025 se antoja imprescindible, sí o sí, para seguir haciendo cábalas con algo de sustento.

En esta encrucijada los albinegros han puesto el primer granito de arena para salir airosos solicitando la ayuda de la otra mitad de su binominio indivisible que no es otro que La Línea, a la que ofrece precios simbólicos (tres, dos y un euro) para que nadie se tenga que quedar en casa. En pleno estado de alerta balompédica la ciudad responde y en el momento de redactar estas líneas ya son unas 1.500 las entradas adquiridas, que se suman a una cifra similar de abonados.

Antonio Ruiz Romerito, que inició su andadura con una derrota en Orihuela, afronta hoy su primer partido en casa en esta segunda etapa en el banquillo de la Balona. También será el primero de un doble compromiso en el Ciudad de La Línea del que igual los albinegros no puedan salir salvados, pero sí heridos de muerte si no lo sacan adelante.

El partido se ha convertido poco menos que una cuestión de municipio para una ciudad para la que su Balona es, incluso en estos momentos de aparecente indiferencia, santo y seña de sus valores. El mensaje (“doy por seguro que vamos a evitar el descenso”) de Francisco Hernández, el coach motivacional que se incorporó a mediados de semana para aliviar el exceso de responsabilidad del vestuario ha calado también en una hinchada que se obceca en ser optimisma contra viento y marea.

Los albinegros y su hinchada vivirán una jornada larga, ya que el Cádiz Mirandilla visita al Linares a las 12:00 y una victoria del filial cadista les haría bajar aún una plaza más. También a mediodía uno de los rivales a los que tiene opción de dar caza, el Xerez DFC del exalbinegro Antonio Fernández Rivadulla visita al Almería B. El otro, el San Fernando, jugará en casa desde las 17:00 con un Don Benito al que las casas de apuesta dan como víctima propiciatoria. Y es que los calabazones no ganan desde noviembre. Y precisamente en esta jornada se cumple toda una vuelta.

Después de haber recuperado a Fran Carbià, siquiera sea para el banquillo, la Balompédica afronta el encuentro del debut en casa de Romerito con toda la plantilla a disposición del técnico, algo inédito desde que comenzó la presente andadura.

Para ser exactos no está Alex Palanca, pero como quiera que se marchó a su Canarias natal en Navidad y no volvió como consecuencia de su grave lesión de ligamentos, no se puede hablar en propiedad de una baja.

La pasada semana el entrenador dejó fuera de la convocatoria a David Pecellín y Álex Hernández y ahora deberán ser tres los que vean el encuentro desde la grada. En la previa habló de "cambios" para dar al equipo un sentido más ofensivo a su once, pero ni los detalló ni ha dado demasiadas pistas en las sesiones de entrenamiento.

Romerito: "Para sacar esto adelante necesitamos a todo el mundo"

Romerito, que conoce bien la casa, no dudó en su intervención prepartido en insistir en ese llamamiento a la grada que desde el lunes llega por todas las vías: “Para sacar esto necesitamos a todo el mundo. Nos tienen que dar también a nosotros, porque estamos en una situación muy difícil tanto para nosotros como para el club. Hay que salir a morder, como si fuese el último partido de la temporada”.

El míster, que como corresponde prefiere quedarse con los aspectos positivos de la derrota del partido de su debut (“apenas nos tiraron a puerta en los primeros sesenta y cinco minutos”) asegura que palpa en el día a día que sus futbolistas se están “liberando” de ese exceso de responsabilidad que en su opinión y en la de su predecesor, Javi Moreno, les tiene maniatados.

Para ello se acordó la presencia del coach Francisco Hernández. “Es un currante, intenta que al futbolista no le pese la presión. El jueves hizo una reunión de media hora conjunta con los jugadores y todas las semanas va a estar intentar hablando con diferentes jugadores”.